Com tantas marcas de aparelhos auditivos, como escolher o melhor para mim?

Essa é a pergunta que não quer calar! E é uma questão muito polêmica, até porque muitas vezes o paciente é leigo no assunto e sente-se perdido diante de tantas possibilidades. As marcas não são conhecidas pelo público, são nomes que nunca escutaram e de repente se vêem diante de uma infinidade de possibilidades.

Se fosse para comprar um carro, de um modo geral, já conhecemos muitas marcas e sabemos quais são aquelas líderes de mercado, com maior e menor durabilidade, com manutenção mais cara ou mais barata. Porém diante da necessidade de adquirir aparelhos auditivos, o paciente se vê na posição de ter que fazer uma importante escolha, porém sem conhecimento de causa.

Em primeiro lugar, é importante saber que esses aparelhos super econômicos que vendem na internet e entregam em casa NÃO SÃO APARELHOS AUDITIVOS. Eles são apenas amplificadores sonoros e além de não ajudar, em muitos casos, podem até prejudicar e piorar a perda auditiva do paciente.

Levando esse ponto em consideração, vamos falar sobre as marcas de aparelhos auditivos. São muitas as possibilidades e de maneira geral, atualmente, a grande maioria tem uma excelente qualidade. Mas é claro que nem todas as marcas e empresas possui capital para investimento e estudo em todos os aspectos, por essa razão cada marca tem a sua “menina dos olhos”, e acaba investindo mais estudos em uma determinada área. Algumas marcas têm como carro chefe a adaptação pediátrica, outras investem muito em tecnologias de conectividade com celular, televisão e afins, outras marcas investem em estudos sobre perda auditiva e conforto para idosos, outras em melhorar a compreensão de fala em ambientes múltiplos.

E como saber qual marca tem aparelhos com melhor performance para o seu caso? Consultando uma boa clínica e um ótimo fonoaudiólogo. Esse é o profissional que pode analisar as suas necessidades auditivas e realizar uma adaptação realmente adequada. Desta forma o profissional irá avaliar e fazer a melhor escolha dentro do que você precisa e não apenas te encaixar dentro daquilo que o aparelho pode oferecer.

Na AudioMAG trabalhamos somente com as melhores e mais conceituadas marcas de aparelhos auditivos, pois entendemos que o aparelho deve se adequar ao paciente e não o paciente se adequar ao aparelho.

