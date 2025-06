Com patrocínio, cachorródromo do Ibirapuera foi reformado

Sabia que o cachorródromo dentro do Parque do Ibirapuera foi totalmente remodelado? A obra é uma das resultantes de parcerias com empresas particulares estabelecidas pela concessionária Urbia, que administra o Ibirapuera e outros cinco parques da capital.

Agora batizado de Petz Park, o espaço conta, de acordo com a concessionária, com uma série de melhorias que ampliam o conforto e a infraestrutura para pets e seus responsáveis, com o patrocínio do Grupo Petz. Com 9 mil metros quadrados, o Petz Park será dedicado ao lazer pet em parques públicos da capital, além de ocupar o posto de segundo maior cachorródromo da América Latina.

Entre as reformas realizadas no local, estão a renovação de mobiliários, pintura, instalação de oito lixeiras com orientações para os responsáveis, além de nove bebedouros para pets personalizados, sendo três deles dentro do Petz Park e os outros seis espalhados pelo Ibirapuera.

O objetivo da iniciativa é proporcionar uma experiência de qualidade para os amantes de pets em meio à natureza. “Nosso compromisso é oferecer experiências cada vez mais diversas para os frequentadores do parque. O novo cachorródromo amplia as possibilidades de convivência entre os pets e seus responsáveis, reforçando a vocação do Ibirapuera como um lugar de bem-estar, cuidado e inclusão”, ressalta Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

Inaugurado em 2022, o cachorródromo surgiu a partir de uma escuta ativa da Urbia junto aos frequentadores do Parque Ibirapuera. Desde o início da gestão, a empresa realiza pesquisas periódicas para mapear as principais demandas do público, e a criação de um cachorródromo bem estruturado e integrado ao parque estava entre os pedidos mais recorrentes.

“Ao ouvir atentamente as demandas da população, garantimos que o Parque Ibirapuera evolua para atender às reais necessidades de seus diferentes públicos. Por isso, a implantação do cachorródromo marcou um avanço importante na criação de ambientes dedicados aos pets na cidade de São Paulo”, descreve Lloyd.

“É uma grande satisfação fazer parte da revitalização deste espaço no Parque Ibirapuera. A parceria com a Urbia reflete nosso compromisso em promover bem-estar animal e criar espaços de convivência mais inclusivos, confortáveis e conectados às necessidades dos pets e seus responsáveis. e”, explica Marcelo Maia, do VP de Marketing, Digital e Inovação Grupo Petz.

Durante a reinauguração,o público que passou pelo cachorródromo pôde participar de uma série de atividades interativas gratuitas, como aulas de Pet Yoga, distribuição de brindes personalizado, ações de foto lembrança, personalização de tags para coleiras e encontros com a mascote do Grupo Petz, Super Secão.

O Petz Park, localizado próximo aos Portões 5 e 6 do Ibirapuera, já está aberto ao público e funciona diariamente com acesso gratuito.