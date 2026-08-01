Coletores da Ecourbis são homenageados na ALESP

Rodrigo Rodrigues e Paulo Henrique de Oliveira, que fazem parte da equipe de coleta domiciliar da Ecourbis, foram homenageados na noite desta terça-feira, 28/07, durante o evento “Uma vida pelas vidas”, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Organizado pelo pastor Marcos Rodrigues, o evento teve como objetivo reconhecer e valorizar os trabalhadores de categorias profissionais que, diariamente, se dedicam a ajudar outras pessoas, como professores, enfermeiros e quem atua na limpeza urbana.

Rodrigo foi convidado para fazer parte da mesa de abertura do evento e, em seu discurso, destacou que os trabalhadores da limpeza urbana retiram das ruas tudo aquilo que a população não quer mais dentro de suas casas, evitando assim que as ruas fiquem sujas.

Ele destacou, no entanto, que apesar dos esforços, tem muita rua suja na cidade, e isso é culpa de quem não respeita o horário da coleta nem cuida do próprio lixo, desrespeitando outras pessoas.

Para finalizar, Rodrigo disse que a cidade de São Paulo vai ficar ainda melhor se todo mundo ajudar um pouco, e jogar o lixo no cesto de lixo é uma ajuda e tanto.

Além de representarem a Ecourbis, Rodrigo e Paulo Henrique representaram toda a categoria de profissionais da limpeza urbana durante o “Uma vida pelas vidas”.