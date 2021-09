Clientes reclamam de conta de energia só por email

As contas de energia estão mais altas, em todo o país. A bandeira vermelha, mesmo reajustada, foi considerada insuficiente para bancar o aumento de custos resultante da queda de geração de energia no país e teve seu nome alterado para “escassez hídrica”. Não foi só o nome que mudou – o valor também foi majorado. Nesse cenário, as contas têm chegado bem mais salgadas para os consumidores de energia. Mas, muitos deles estão reclamando de não mais receber a conta em papel.

“Levei dias para descobrir o valor a ser pago. A Enel apenas me enviou um SMS informando que a conta passaria a ser enviada por email”, conta um morador da Vila Clementino. Ele diz que sequer se lembra de já ter cadastrado algum email na empresa e que, se o fez, foi há anos. “Ao ligar para o serviço de atendimento ao cliente, eles não só me disseram que a alteração só acontece a pedido do cliente como ainda me avisaram que se eu quisesse uma segunda via, também por email, haveria uma cobrança extra. É um absurdo”, diz o morador, que prefere não divulgar o nome.

“Acho incrível uma mudanças dessas, não solicitada, bem no momento em que as contas estão com valores tão abusivos”, questiona.

A Enel alega que, na verdade, em decorrência da pandemia da Covid-19, a Agência Reguladora de Energia Elétrica (ANEEL) autorizou, através de Resolução específica, as Distribuidoras de Energia a enviarem faturas de energia por meio eletrônico aos seus clientes com e-mail cadastrado. E defende que essa medida foi implementada pela Enel São Paulo com comunicação prévia aos clientes impactados por SMS, telefone e e-mail.

A empresa garante, entretanto, que aqueles que não desejarem receber a fatura por e-mail podem solicitar o recebimento em papel pelos canais de atendimento:

– WhatsApp lojas (011) 94053-9491,

– Call center 0800 72 72 120

– Lojas físicas (com agendamento através do site www.enel.com.br). Na zona sul, há lojas nos seguintes endereços: R: Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 394 (Jabaquara); e R. Barão do Rio Branco, 425 (Santo Amaro)

A Enel ainda destaca que “não há qualquer relação entre o valor da fatura e sua forma de entrega”. Explica que a medição é realizada em sua integridade pela Companhia e o consumidor pode verificar a leitura coletada na fatura por e-mail da mesma forma que na fatura impressa. Para contestação do valor da conta, o cliente pode procurar os canais de atendimento para que seja realizada uma análise.

A Enel ainda informa que oferece a possibilidade de parcelamento dos débitos dos consumidores em até 10 vezes, com juros, pelos mesmos canais de atendimento.