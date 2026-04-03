Circo e palhaçaria são destaque na programação do Centro Cultural

O Centro Cultural São Paulo vai receber em abril a segunda edição da mostra Estados da Palhaçaria, que celebra a força expressiva e a evolução da figura do palhaço. Com duas peças teatrais e quatro sessões de cinema dedicadas ao universo circense, a programação é gratuita e dá continuidade à Semana do Circo.

A peça “Na Lona de Benjamim” homenageia o multiartista Benjamim de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil. Nascido em 1870, um ano antes da Lei do Ventre Livre, ele conquistou sua liberdade e fugiu com o circo, onde se formou como acrobata, trapezista e, posteriormente, palhaço.

No espetáculo, uma trupe de palhaçaria do futuro viaja pelo tempo em busca da herança de Benjamim de Oliveira. Em uma velha lona, encontram um morador desmemoriado e mergulham nas memórias do circo-teatro brasileiro através de samba, congado, folia de reis e melodrama.

A apresentação acontece na próxima quinta-feira (9), às 20h. O ingresso pode ser reservado pelo site https://ccsp.ticketmais.com.br/

Já “Tarântula Transita” é uma fábula sobre sonhos, baseada em estudos sobre a Operação Tarântula. O espetáculo utiliza comicidade, malabares e manipulação de bonecos, inspirando-se em eventos históricos brasileiros (Operação Tarântula) para tensionar passado e presente.

Na trama, quatro amigas enfrentam adversidades em busca da ascensão profissional nesta fábula lúdica.

As apresentações acontecem nas sextas-feiras (3 e 10), às 20h. Garanta seu ingresso em https://ccsp.ticketmais.com.br/

Cinema e palhaçaria

Sob curadoria de Célio Franceschet, a mostra de cinema no Circuito Spcine Lima Barreto, também no CCSP, reúne quatro obras que ampliam e tensionam a imagem do palhaço. A seleção vai do expressionismo de Victor Sjöström, em O Palhaço (1924), às acrobacias de Buster Keaton em Sherlock Jr., passando pela melancolia existencial de Ingmar Bergman, em Noites de Circo, e pelo olhar onírico de Federico Fellini, em Os Palhaços. As sessões ocorrem nos dias 7 e 8 de abril, às 17h e às 19h30.

A mostra de cinema amplia o olhar sobre a força expressiva do palhaço na tela, reunindo clássicos de grandes diretores mundiais.

Serviço

II Edição – Mostra Estados da Palhaçaria no CCSP

Programação gratuita

Local: Centro Cultural São Paulo (CCSP), Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso (Metrô Vergueiro)

Ingressos: Grátis (retirada na bilheteria física 1h antes.