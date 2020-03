Cinemateca trás homenagem ao “Zé do Caixão” em sexta-feira 13

A Cinemateca Brasileira irá apresentar nesta sexta uma breve mostra em homenagem ao diretor e ator José Mojica Marins, falecido em 19 de fevereiro. Mojica foi um dos mais inventivos cineastas do gênero de terror brasileiro e responsável pela criação de uma das personagens mais icônicas da história do cinema, o coveiro Zé do Caixão.

Na virada da sexta-feira 13, aniversário de Mojica, para o sábado 14, a programação promoverá uma maratona da trilogia do Zé do Caixão, que narra a busca do coveiro pela mulher certa para gerar seu filho perfeito. Às 23h, À meia noite levarei sua alma (1964),clássico que inaugurou o cinema de horror no Brasil, será exibido ao ar livre. Em seguida, as sequências Esta noite encarnarei no teu cadáver (1966) e Encarnação do demônio (2008) serão exibidas na Sala Cinemateca BNDES. Haverá um intervalo entre as três exibições e o café da Cinemateca estará em funcionamento durante a maratona.

Toda a programação tem entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria uma hora antes de cada sessão, sujeito à lotação da sala.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira | 13/03

Tela Externa

23h – À meia-noite levarei sua alma

Sala BNDES

00h40 – Esta noite encarnarei teu cadáver

02h50 – Encarnação do demônio