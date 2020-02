Cinemateca terá sessão ao ar livre no domingo, 23

Sinopse

Aristocrata italiano testemunha a lenta decadência de sua classe em meio às transformações sociais decorrentes da unificação do país e da ascensão da burguesia. Em meio a esse cenário dramático, ele preserva a integridade dos antigos valores. Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1963. Adaptação do romance de Giuseppe di Lampedusa.

Classificação indicativa: 14 anos.