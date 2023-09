Cinemateca tem Feira Sabor Nacional

O

Grupo FSN, em parceria com a Cinemateca Brasileira, apresenta a próxima edição da Feira Sabor Nacional nos dias 16 e 17 de setembro (sábado, das 10h às 19 h, e domingo, das 10h às 18h).

Para a edição de setembro, é saudada a chegada da primavera com cerca de 100 pequenos produtores de alimentos, bebidas e acessórios culinários, praça de alimentação completa, oficinas para as crianças, exibição de filmes, contação de histórias e um grupo de jazz ao vivo. A Feira tornou-se um programa imperdível da cidade, proporcionando experiências, gerando negócios e incentivando a economia criativa.

A entrada é R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada para estudantes, maiores de 60 anos ou trazendo 1kg de alimentos, que serão doados a ONG @anjosdacidade). Crianças até 10 anos não pagam. Os ingressos serão vendidos na entrada da Feira.

– Será permitida a circulação de cães na área externa, com uso de coleira.

– Os organizadores sugerem o uso do transporte coletivo, táxi, bicicleta ou Uber.

– A Cinemateca Brasileira dispõe de serviço de valet, o valor será R$ 35 para veículos e R$ 30 para motos. Vagas limitadas.

Expositores:

Açucareiro da Nana; A.Mar, Amazônia em Casa, Floresta em Pé; Andreas Martorelli; Artesanal Pães; Atelier da Renata; Atelier Voltaire; Balas da Kah!; Beeliving; Bio Pescados; Bizzi; Borrielo Azeite; Café Campo Místico; Casa Lasevicius; Caprichos e Mimos; Capril do Bosque; Casa do Bolo de Rolo; Cenoradas; Cestaria Regio, Coalhada de Casa; Colheita; Comanz; Deliciss; D’ Farm; De Iva; Doces Elaine; Dona Celina; Dourado de Amendoim; Favo; Fazenda Atalaia; Fazenda Sta Helena; Fê Biscoitos; Firenze Torrones Artesanais; Fruta no Pote; Full Tea; Geest Destilaria; Goa Queijos; Goldy Alimentos; Grão Pasta; Il Riso; Lano-Alto; Le Cochon; Linguiçaria Real Bragança;

Mestiço Chocolates; Mica Chocolates; Myhrai; Neenuts; Oeey Cookie; Oyako Tsukemono; Pão do Tulio; Pardinho Artesanal; Salvatore Longobardo; Poht.e; Primoh Sweets; Sabor de Fazenda, Salumeria Mayer; Santo Cutelo; Soul Brasil; Senhor e Senhora Madeira; Taste Me!; Terra Límpida; The Petisco; Tomateiras; Vateli; Vea’s; e Vestra Panem.

Restaurantes e food bikes:

AE! Cozinha; Ama.zo; At Five Gin; Avós Cervejaria; Beg Gin; Birra & Bière; Cachaça Sebastiana; Carmencitas; Colorado; Desenrolha; Dona Manjerico; Fagnolo’s Pizzeria; Frescalis; Gelato Boutique; Hoegaarden;Holy Burger; J. Café; Jais Hand Made; JE Sucos; La Bottega di Nino; La Casa Empanadas; LosDos Taqueria; Mil Confeitaria; Mocotó; Pasta Pronta; Pinguina Sorveteria; Real Bragança; Tabuleiro das Meninas; Tiramisù Sossi; Totó Cannoli; La Bottega Di Nino; e Yeah! Manjah .

Programação:

Sábado, 16 de Setembro

11h00 – 12h30: Contação de Histórias para Crianças com a Associação Viva e Deixe Viver

13h00 – 14h00: Oficina infantil de Jardinagem e Educação Ambiental – Projeto Dedinho Verde com a Sabor de Fazenda

14h30 – 15h30: Tarde de autógrafos com Patrícia Ferraz, colunista do caderno Paladar do Estadão, que estará autografando seu livro Comida cheia de história: receitas e crônicas deliciosas de uma jornalista de gastronomia

15h30 – Show de jazz ao vivo com a banda Família Bonagente

Domingo, 17 de Setembro

11h00 – 12h30: Contação de Histórias para Crianças com a Associação Viva e Deixe Viver

13h00 – 14h00: Oficina infantil de Jardinagem e Educação Ambiental – Projeto Dedinho Verde com a Sabor de Fazenda

14h30 – 15h30: Tarde de autógrafos com Alessander Guerra, criador do premiado blog Cuecas na Cozinha, que estará autografando seu livro Confortam-se: Olfatos & Corações Aflitos

15h30 – Show de jazz ao vivo com a banda Família Bonagente

Grupo FSN:

O Grupo FSN foi criado em julho de 2015 com a proposta de descobrir pequenos produtores da área gastronômica, divulgar seus trabalhos e receitas e aproximá-los do consumidor final, fomentando um consumo constante e consciente. O trabalho é desenvolvido a partir da experiência profissional de seus fundadores, os empresários Claudia de Castro Mello, Elson Reys, José Roberto Giffoni e Reginaldo Okazaki de Freitas.