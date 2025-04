Cinemateca recebe festival “É Tudo Verdade” até 13 de abril

Ao celebrar seus 30 anos de existência, o É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários 2025 exibe gratuitamente 85 produções entre longas, médias e curtas-metragens de 30 países, entre os dias 3 e 13 de abril, simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O circuito de exibição em São Paulo é formado pelo CineSesc, a Cinemateca Brasileira (Sala Grande Otelo), o Instituto Moreira Salles/IMS Paulista e o Centro Cultural São Paulo. Os ingressos gratuitos serão disponibilizados uma hora antes do início de cada sessão.

O programa do É Tudo Verdade estrutura-se em Mostras Competitivas de Longas/Médias-Metragens Brasileiros, Longas/Médias-Metragens Internacionais, Curtas-Metragens Brasileiros e Curtas-Metragens Internacionais, e em Mostras Não-Competitivas: Programas Especiais, O Estado das Coisas, Foco Latino-Americano e Clássicos É Tudo Verdade.

O festival homenageia em 2025 a obra de Vladimir Carvalho (1935-2024), um dos cineastas mais marcantes na história do É Tudo Verdade, com a exibição dos nove longas-metragens por ele realizados em mais de meio século. A retrospectiva internacional destaca a obra do diretor britânico Humphrey Jennings (1907-1950), considerado o primeiro poeta da produção não-ficcional inglesa.

A celebração dos 30 anos ininterruptos do É Tudo Verdade traz o Especial 30! com a exibição de três documentários marcantes da história do evento. “O Velho – A História de Luiz Carlos Prestes”, de Toni Venturi, e “Noel Field – A Lenda de Um Espião”, do suíço Werner Schweizer, venceram as primeiras mostras competitivas da história do festival, realizadas em 1997 na segunda edição. A comemoração exibe ainda o clássico “Cabra Marcado para Morrer” (1984), de Eduardo Coutinho, que inspira a capa do catálogo da 30ª edição.

Ainda como parte do Especial 30!, o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc-SP sedia, nos dias 10 e 11, um seminário com quatro cineastas brasileiros que venceram a mostra competitiva do É Tudo Verdade: Eliza Capai, Joel Zito Araújo, Paulo Sacramento e Roberto Berliner.

Nos dias 8 e 9 de abril acontece a 22ª edição da Conferência Internacional do Documentário, em correalização com a Cinemateca Brasileira/Sociedade dos Amigos da Cinemateca, em São Paulo, cuja programação será posteriormente anunciada. Entre as demais atividades paralelas, destacam-se ainda os encontros da Formação Spcine Convida.

A programação completa pode ser conferida em etudoverdade.com.br.

A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Clementino