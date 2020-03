Cinemateca está fechada, mas pode ser “desvendada”

Bibliotecas, museus, espaços culturais, unidades do Sesc, casas de shows… tudo está fechado por conta da pandemia do coronavírus, em São Paulo. Mas, quem curte cultura ainda pode aproveitar alguns desses espaços… virtualmente! Depois, quando a situação se normalizar, será momento de ir pessoalmente conferir as obras de perto, acompanhar a programação, conhecer o espaço – que tem sede numa construção histórica, o antigo Matadouro Municipal.

Em atendimento às recomendações, a Cinemateca Brasileira informa a interrupção por 30 dias dos seguintes serviços:

Atendimento na Biblioteca do Centro de Documentação e Pesquisa;

Atendimento de solicitações de acesso ou de visitas ao acervo;

Atendimento de novas solicitações para eventos e gravações;

Sessões nas salas de cinema;

Entrega e retirada de materiais no Setor de Expedição; e

Visitação às áreas públicas da Cinemateca Brasileira.

Novas solicitações devem aguardar este período para serem feitas e informamos que todas as comunicações serão realizadas exclusivamente por e-mail.

Eventuais mudanças serão publicadas no site e redes sociais da Cinemateca Brasileira.

Banco de Conteúdos

A Cinemateca Brasileira tem um Banco de Conteúdos Culturais, repositório institucional criado em 2009, que oferece acesso a conteúdos digitais do campo do audiovisual. O usuário pode acessar, pela internet, importantes obras audiovisuais, que podem também ser contextualizadas e compreendidas à luz de outros tipos documentais pertencentes ao acervo da Cinemateca, como fotos, cartazes e documentos textuais.

Estão disponíveis no BCC 6.302 materiais audiovisuais de curtas, médias, longas-metragens, telenovelas e telerreportagens; 3.834 cartazes de filmes nacionais e estrangeiros; 53.316 fotografias de filmes brasileiros e mais de 24 mil documentos textuais.

Entre os novos conteúdos disponibilizados estão a coleção completa da Revista Filmes Cultura e a versão restaurada do filme Barravento, de Glauber Rocha.

O BCC pode ser acessado em www.bcc.gov.br.

Cinemateca

Estruturada em setores com seus diversos núcleos, a Cinemateca Brasileira é a mais antiga instituição de cinema do país e principal responsável pela preservação de um dos maiores acervos audiovisuais da América Latina.

Na sede na Vila Clementino, estão instalados os depósitos para preservação de mais de 240 mil rolos de filmes, o Laboratório de Imagem e Som e um milhão de documentos relacionados ao campo do audiovisual, além de infraestrutura completa para difusão e realização de eventos. O Contrato de Gestão Acerp/Cinemateca Brasileira é uma parceria entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, com vigência até 2021.

Fica no Largo Senador Raul Cardoso, s/n – Vila Clementino. Mas, ressaltando, está fechada ao público, por enquanto.