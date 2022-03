Cinemateca é tema de documentário

A Cinemateca Brasileira vem enfrentando uma série de desafios para se manter viva e ativa, mas as notícias mais recentes são bem positivas. Em dezembro passado, o governo federal finalmente fechou parceria com a Sociedade Amigos da Cinematecaque vai gerenciar o espaço pelos próximos anos. Na sexta, 4 de março, uma nova diretoria, toda formada por profissionais do setor, assumiu a Cinemateca que, ainda nesse semestre, deve ser reaberta ao público, ainda que parcialmente, depois de quase dois anos totalmente fechada.

Para entender melhor tudo que acontece por lá, uma boa dica é conferir Memórias de Nitrato (2021), desenvolvido por alunas do curso de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP para a disciplina de Documentário, orientada pelo professor Renato Levi. Nesse filme, que tem 32 minutos de duração e está disponível gratuitamente na plataforma Youtube, o espectador tem a oportunidade de conhecer mais sobre a história da instituição, ouvir relatos de trabalhadores e pesquisadores e entender as origens da crise que assola a quinta maior cinemateca do mundo.

Além de a Cinemateca ter completado 75 anos em 2021 e ter resistido a dois incêndios em menos de cinco anos, Caroline Aragaki, uma das responsáveis pela produção do documentário, sugeriu o tema para o trabalho de graduação também por não ter entendido exatamente como ocorreu o fechamento da Cinemateca em agosto de 2020: “Foi por conta da pandemia ou teve outro motivo?”. A aluna disse que outras instituições culturais já haviam sido reabertas para o público na época da produção do documentário, exceto a Cinemateca. Então, Caroline fez a proposta às colegas de grupo para investigar o descuido perante uma das maiores representações culturais do Brasil.

Yasmin Caetano, uma das integrantes do grupo na elaboração do filme, conta que o objetivo de Memórias de Nitrato era ouvir os funcionários e pessoas que estavam envolvidas com a Cinemateca Brasileira, a fim de compreender a crise da instituição e quais foram as razões que levaram a essa situação. Carlos Augusto Calil, professor da ECA e ex-diretor da Cinemateca entre 1987 e 1992, Eloá Chouzal, pesquisadora audiovisual e membro do coletivo Cinemateca Acesa, Maria Dora Mourão, também professora da ECA , diretora-executiva da Sociedade Amigos da Cinemateca e eleita diretora-geral da Cinemateca, foram alguns dos entrevistados para a realização do documentário. “Nós escolhemos o tema pensando em dar voz às histórias dos cineastas, aos roteiristas, a todo o pessoal envolvido direta ou indiretamente com a Cinemateca e ressaltar a importância dela não só para o nosso audiovisual, mas para toda a nossa cultura”, comenta Laura Alegre, outra das estudantes que participaram da produção do filme. Gabrielle Torquato, outra integrante do grupo, complementa: “A intenção foi oferecer visibilidade para as injustiças que vêm acontecendo na Cinemateca. É uma situação daquelas: ‘se você não está indignado, é porque está mal informado’”.

Para Caroline, a Cinemateca é um exemplo de como o Estado brasileiro cuida da cultura. “É uma ilustração sobre algo maior, e queria que isso fosse transmitido. No documentário, as fontes apontam que havia promessas de reabertura da Cinemateca logo, desde que foi fechada, em agosto de 2020, mas foi só depois do último incêndio no anexo do acervo, em julho de 2021, que o edital para ver quem assumiria a gestão foi publicado.”

Algumas cenas do documentário retratam uma manifestação contra a crise da Cinemateca Brasileira, no dia 23 de outubro de 2021. Gabrielle comenta que esperava uma mobilização maior por causa da importância da instituição, com materiais e infraestrutura em risco. “Acredito que esse dia seja um reflexo de como a arte ainda não é acessível a todos. Seria uma vitória se o documentário pudesse despertar essa reflexão no público. Por que a preservação de uma instituição com um acervo tão importante não causa maior comoção?”, questiona Gabrielle.

Confira abaixo o documentário Memórias de Nitrato (2021, 32 minutos), produzido por alunas do curso de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP: