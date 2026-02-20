Cinemateca celebra Dia do Gato com homenagem à Nina

A Cinemateca Brasileira é um dos melhores endereços para celebrar a cultura, com mostras e eventos que valorizam a arte brasileira. Mas não só. Ali, há um jardim maravilhoso onde é possível fazer um piquenique, passear ou conhecer a Nina. Mas, quem é a Nina? Uma gatinha que “adotou” a Cinemateca e vive ali pelos jardins e prédios históricos da sede que fica na Vila Mariana. Em 17 de fevereiro, Dia Mundial do Gato, a instituição, que abriga o maior acervo audiovisual da América Latina, fez um post nas redes sociais para falar da Nina, gata de estimação da Cinemateca Brasileira.

“Nina nasceu na Cinemateca e habita os espaços desde a retomada das atividades da instituição em 2021. A partir de então, todos os trabalhadores da Cinemateca têm cuidado desta gatinha, que ganhou simbolicamente o cargo carinhoso de “caçadora sênior”. Como Caçadora Sênior, ela monitora os setores garantindo o bem-estar de todos que cuidam da salvaguarda do acervo institucional e da preservação do patrimônio audiovisual do país. Durante seus intervalos, pode ser vista em diversos espaços da Cinemateca, rendendo registros especiais!”, aponta o post, que traz fotos como a publicada acima. Se quiser ver mais fotos da Nina e acompanhar a Cinemateca nas redes sociais, siga no instagram e facebook.

Mostra

Uma das boas alternativas para ir à Cinemateca nos próximos dias é a Mostra “O realismo crítico de Leon Hirszman e Park Kwang-su”, realizada em parceria com o Korean Film Archive e o Centro Cultural Coreano no Brasil, que começou dia 19 e vai até 1 de março.

A seleção de filmes propõe pontos de contato entre dois cineastas que tiveram suas trajetórias cinematográficas atravessadas por regimes militares autoritários.

Feira Sabor Nacional

Outra atração para ir à Cinemateca é a Feira Sabor Nacional, que acontece nos dias 28 de fevereiro e 01 de março. Nesta edição de verão e comemorativa dos 10 anos de existência da Feira Sabor Nacional, serão reunidos cerca de 100 pequenos produtores gastronômicos escolhidos pela excelência dos seus produtos – muitos deles participando pela primeira vez – com praça de alimentação com renomados restaurantes da cidade, shows de música ao vivo, dj, exibição de filmes, oficinas e contação de histórias para as crianças. Além do espaço BOTECARIA, que promete concentrar os botecos mais desejados da cidade. Ingressos: 20, nteira e 10 meia-entrada (maiores de 60 anos, estudantes ou trazendo 1kg de alimentos). Crianças de até 10 anos não pagam. Ingressos pelo Sympla ou na port do evento. Os pets poderão circular somente nas áreas externas da Cinemateca mediante uso de coleira e as raças maiores devem usar focinheiras.

A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 200, Vila Mariana, próxima às estações Vila Mariana (Linha Azul) ou Hospital São Paulo (linha Lilás).