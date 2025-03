Cinema grátis no CCSP

Nesta semana, as salas Spcine do Centro Cultural São Paulo sediam duas mostras gratuitas de cinema. A partir desta quinta-feira (13), o espaço da Prefeitura de São Paulo recebe a Mostra Coralie Fargeat, até o dia 23 de março. Já neste sábado (15) e domingo (16), acontece a 13ª Mostra Tiradentes SP. Os ingressos podem ser resgatados na bilheteria física com antecedência ou pelo site do Circuito Spcine.

Com exibições neste fim de semana, a Mostra Tiradentes SP leva, em três sessões, 13 curtas-metragens da Mostra Foco na sala de cinema Paulo Emílio, com a maioria ainda inédita na cidade. As obras apresentam uma estética inovadora, feita por uma nova geração de cineastas que trilham o caminho do audiovisual. O público pode esperar títulos coloridos, em preto e branco e híbridos, além de obras de todo o Brasil – tanto produções paulistas quanto de outros estados brasileiros.

Já entre os dias 13 e 23 de março, a “Mostra Coralie Fargeat, corpo a corpo”, na sala Lima Barreto, reúne a filmografia e filmes influentes na construção crítica da diretora francesa, que dá nome à Mostra e foi indicada ao Oscar por “A substância”. A cineasta começou a carreira produzindo e dirigindo curtas-metragens, quando chegou aos longas, com uma estética única e referências a clássicos americanos e à cultura estadunidense.

Nesta homenagem à Coralie, que vem ganhando lugar de destaque em gêneros cinematográficos predominantemente dominados pela figura masculina, o Centro Cultural São Paulo (CCSP) e a Spcine apresentam 11 grandes filmes de Hollywood

Serviço:

13ª Mostra Tiradentes SP – dias 15 e 16 de março. Centro Cultural São Paulo – Sala Spcine Paulo Emílio – Rua Vergueiro, 1000. Gratuito

Mostra Coralie Fargeat, corpo a corpo – de 13 a 23 de março. Sala Spcine Lima Barreto – Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000. Gratuito

Verifique a programação completa e confira a classificação indicativa de cada filme clicando aqui.