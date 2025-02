Cidade terá 50 bosques urbanos: dez já foram implantados

Ao inaugurar o 10º cidade já conta com 10 bosques urbanos – o último deles inaugurado essa semana na região central da cidade. Mas, o número dessas mini florestas vai subir para 50, promete a Prefeitura. Bosque Urbano da cidade,

Também para ampliar o verde, outras iniciativas foram anunciadas: o transplante de árvores adultas como alternativa ao corte e o plantio de 120 mil mudas em várias regiões da cidade.

O recém inaugurado Bosque do Canário, inaugurado nesta quarta, uma das onze árvores transplantadas das obras do BRT Radial Leste e outras mudas. Esse novo bosque, de 4.827,79 m², fica na Avenida 23 de Maio, no entorno do viaduto Doutor Manuel José Chaves, na região central.

“Aqui nesse bosque a gente vai colocar 357 espécies arbóreas a mais. Dessas, 11 são transplantadas, estavam em outros locais, tinham licenciamento para que fossem cortadas, desde que fossem plantadas mudas compensatórias, mas, além de fazer o plantio de mudas compensatórias, a Prefeitura de São Paulo foi além e está fazendo o transplante. Só aqui são 11 árvores adultas que estão sendo transplantadas”, disse o prefeito Ricardo Nunes, destacando que esse foi o primeiro transplante de árvore em área pública feito na cidade. O transplante será considerado sempre que houver necessidade de supressão de árvores devido a alguma obra ou necessidade, e quando o transplante for possível.

Com as temperaturas superiores aos 30ºC durante toda a semana, o prefeito ressaltou a importância dessas iniciativas para tornar a cidade mais resiliente às mudanças climáticas. “Com um bosque como esse você reduz de 5 a 6 graus a temperatura no ambiente”, destacou. De acordo com o prefeito, a escolha da área para receber esse reforço no plantio de árvores é feita com base em um mapa de calor da cidade. “Também estamos lançando aqui uma campanha super importante de plantio de 120 mil árvores este ano. Ano passado nós plantamos 80 mil árvores”, explicou.

Incentivo ao plantio

O secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi, destacou que a população pode contribuir, retirando mudas em locais disponibilizados pela Prefeitura. “É uma campanha ousada. Será o maior plantio que uma cidade já fez no Brasil. Vamos plantar 120 mil árvores com a ajuda da população e todos engajados. Os interessados podem entrar em contato pelo 156 para fazer a retirada das mudas no Ibirapuera, além de outros pontos de distribuição que serão definidos”, garantiu o secretário do Verde e Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi.

Fechados à visitação

Os bosques urbanos são áreas públicas transformadas em pequenas florestas para ampliar a permeabilidade do solo, reconstituir habitats naturais, recuperar ecossistemas, aumentar a cobertura vegetal, preservar a flora e fauna da cidade, além de promover a melhora da qualidade de vida da população. “O bosque tem uma característica diferente, ele é fechado para visitação, pois tem um adensamento maior. Ele está ao lado de uma avenida e dentro das escolhas dos locais nós optamos não só por locais áridos, mas de difícil acesso”, explica o secretário das Subprefeituras, Fabricio Cobra, contando que futuramente o espaço poderá receber visitas com uma função educacional.

Na divisa entre as subpreituras Vila Mariana, Saúde e Jabaquara, tem o Bosque Urbano Beija-flor. Ele foi montado junto ao viaduto Aliomar Baleeiro, onde também foi construído o piscinão do córrego Ipiranga, numa área total de de 14.744,50 m².

Cada bosque leva o nome de um pássaro, de preferência daqueles que prevalecem na área que será preservada e o plantio em abundância de cada tipo de árvore leva em consideração a que melhor serve de alimento para cada espécie.

Os beija-flores são pequenas e coloridas aves pertencentes à família Trochilidae e são agentes polinizadores, já que ao introduzir seu bico na flor, milhares de grãos de pólen grudam em seu corpo e ele acaba levando-os de uma flor a outra.