Cidade tem rede de coworking gratuita

O Teia Jardim Edite, coworking público da Prefeitura de São Paulo localizado no conjunto habitacional Jardim Edite, na zona sul da Capital, completou três anos. O espaço já contou este ano com diversas atividades como oficinas, workshops, reuniões e cursos variados.

“A zona sul da cidade conta hoje com quatro unidades do Teia: Heliópolis, Jardim Edite, Parelheiros e Santo Amaro. Todas oferecem programações mensais com cursos, palestras e oficinas, promovendo novas formas de aprendizado e ampliando o networking entre os participantes. A capital já possui mais de 20 unidades do Teia espalhadas por todas as regiões, o que amplia ainda mais o alcance do programa e facilita a vida dos empreendedores locais, que podem acessar conhecimento de forma gratuita nesses espaços”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

O espaço conta com computadores com acesso à internet, mesa para utilização de notebooks, salas de reunião, frigobar e cafeteira para lanches e espaço com sofá e poltronas, visando proporcionar conforto e praticidade a aqueles que utilizam o lugar.

O coworking pode ser utilizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por meio de agendamento, nesse link: https://app.adesampa.com.br/login.

Além disso, o Teia oferece uma programação mensal gratuita de qualificação empreendedora, que conta com cursos, oficinas e palestras, além de encontros de networking para ampliação das redes de contato.

Confira endereços:

Jd. Edite: R. Charles Coulomb, 120 — Cidade Monções. De segunda a sexta, das 09h às 18h.

Heliópolis: Estrada das Lágrimas, 2385 (CEU Heliópolis). De segunda a sexta, das 09h às 18h.

Parelheiros: Estrada da Colonia, 2.500 — Jardim Novo Parelheiros. De segunda a sexta, das 08h às 17h.

Teia Santo Amaro: Praça Salim Farah Maluf, s/n — Santo Amaro. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 17h. Unidade no Centro de Cidadania da Mulher, de uso exclusivo do público feminino.