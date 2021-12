Cidade segue com vacinação de reforço em mais de 600 endereços

Ainda não tomou segunda dose ou deixou de levar os adolescentes para recebê-la? Ou já faz mais de quatro meses que tomou sua segunda dose? Então, está na hora de voltar a um dos 600 endereços que a Prefeitura mantém na capital para aplicação de primeira, segunda ou dose de reforço das vacinas contra covid 19.

Mesmo no domingo (5), há postos especiais como as farmácias parceiras que funcionam na Avenida Paulista (números 2.371 e 266) , parques como o Guarapiranga ou o da Independência, na zona sul. Nas farmácias, a aplicação acontece das 8h às 16h e nos parques vai até 17h.

Neste sábado (4), a aplicação acontece em todas as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h, nas UBSs, das 8h às 17h, e em 14 megapostos, das 8h às 17h. Os drive-thrus e as farmácias parceiras não funcionam nos fins de semana, apenas de segunda a sexta, porém, as equipes vão fazer vacinação casa a casa dentro do Dia D de Megavacinação e busca ativa de faltosos para a segunda dose.

Vale ressalvar que a vacinação no megaposto do Extra Aeroporto está suspensa por tempo indeterminado.

Atualmente, a vacinação contra a Covid-19 na capital paulista ocorre com a primeira dose (D1), segunda dose (D2), e dose adicional (DA) – mas esta só para quem tem mais de 18 anos e que completaram o esquema vacinal (D2) há mais de quatro meses.

Por toda cidade

Na cidade de São Paulo, a vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada em mais de 600 postos, o que inclui UBSs (Unidades Básicas de Saúde), Assistências Médicas Ambulatoriais integradas com UBSs, as AMAs/UBSs Integradas, mega postos, drive-thrus e farmácias parceiras.

Todos os postos fazem aplicação de primeira, segunda e dose adicional do imunizante, feita atualmente para todos que tem acima de 18 anos e tomaram a última dose de vacina há cinco meses (no caso de AstraZeneca, Coronavac ou Pfi zer) ou dois meses (Janssen).

Ao longo da última semana, a Prefeitura convocou toda a população faltosa em atraso para completar o esquema vacinal. A recomendação é que a aplicação da segunda dose ou dose adicional seja feita antes das festas de fi m de ano, período em que aglomerações costumam ser mais comuns.

Ao todo, o Estado de São Paulo tem cerca de 3,4 milhões de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina de Covid-19. Para receber a vacina é obrigatório apresentar um documento de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS. Para a segunda dose ou dose adicional, é recomendado levar o cartão de vacinação contra a Covid-19 com o registro físico ou digital das doses recebidas.

Os endereços e a movimentação dos postos de vacinação, em tempo real, podem ser consultados pelo site deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br, atualizado de duas em duas horas. O site já recebeu mais de 40 milhões de visitas desde seu lançamento.