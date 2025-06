Cidade ficará mais verde

A cidade vai ganhar mais 20 bosques urbanos e 100 jardins de chuva, iniciativas para tornar a cidade mais verde e sustentável. Também foi feito o plantio de 100 árvores e dois transplantes no Bosque Maritacas, no Parque D. Pedro, no Centro da cidade, além da inauguração da trilha ecológica no local. Até 2028, a cidade terá 50 bosques urbanos e 1.000 jardins de chuva.

“Já temos dez bosques urbanos implantados, estamos lançando hoje o início das implantação de mais 20 e teremos 50 bosques urbanos neste mandato. Além das outras ações, como 120 mil árvores que serão plantadas este ano, a substituição dos ônibus a diesel por ônibus não poluentes, as ações que a gente tem feito de ampliação de área de cobertura vegetal, ampliação de áreas de mata pública, que a gente vai chegar em 26% de todo o território da cidade, hoje já temos 15%”, disse o prefeito Ricardo Nunes ao anunciar a medida, lembrando que o Dia Internacional do Meio Ambiente foi comemorado na quinta, 5 de junho.

Ele acompanhou também o transplante de duas árvores adultas, uma pitangueira e chal-chal, retiradas da área onde está sendo construído o reservatório da Mooca, na Zona Leste. “Essa é uma árvore que seria cortada numa obra nossa na Mooca, onde estamos fazendo o piscinão para conter as enchentes. A Prefeitura de São Paulo está usando essa metodologia de transplantar, ou seja, tirar a árvore com toda a tecnologia e trazer essa árvore para cá. Então a gente vai evitar muitos cortes e vamos continuar plantando árvores”, explicou.

Os bosques urbanos são fechados para visitação, mas há atividades especiais. “Um detalhe bastante importante é que em alguns desses bosques urbanos estamos colocando trilhas para as crianças da rede municipal de educação poderem fazer suas atividades, interagir com o meio ambiente, plantar árvores, como está acontecendo aqui hoje com com crianças de algumas escolas, portanto, interagindo e vivenciando a importância dessas questões da sustentabilidade e do meio ambiente”, detalhou o prefeito.

Os bosques urbanos são áreas públicas transformadas em pequenas florestas para ampliar a permeabilidade do solo, reconstituir habitats naturais, recuperar ecossistemas, aumentar a cobertura vegetal, preservar a flora e fauna da cidade de São Paulo, além de promover a melhora da qualidade de vida da população.

Eles funcionam como “pulmões” da cidade, contribuindo para a diminuição da poluição do ar ao transformar parte do gás carbônico em oxigênio. O CO2 é um dos responsáveis pelo aquecimento global. A cada sete árvores é possível sequestrar uma tonelada de carbono nos seus primeiros 20 anos de idade. Entre os exemplares arbóreos escolhidos estão: ipês, guajuvira, guanandi e mirindiba rosa.

Jardins de chuva

Enquanto os bosques ampliam a cobertura arbórea da cidade, os jardins de chuva ajudam a reduzir alagamentos por meio de soluções de drenagem sustentável. A região da Vila Mariana é das que mais conta com espaços desse tipo. Na ampliação do projeto, há jardins previstos para o Ipiranga e Santo Amaro, na região sul.

Os jardins de chuva funcionam como filtros naturais, permitindo que parte da água da chuva infiltre no solo, diminuindo a carga sobre o sistema de drenagem urbana. Com essas novas unidades, a cidade se aproxima da meta de 1.000 jardins até 2028.