Cidade Ademar agora tem Casa de Cultura

Foi inaugurada na semana passada a Casa de Cultura Cidade Ademar “Danilo Miranda”, na Zona Sul. Com investimento de R$ 12,9 milhões, o equipamento cultural é o maior da cidade nessa modalidade e o primeiro a contar com um estúdio para produção de podcasts, além de oferecer oficinas, espetáculos e intervenções artísticas gratuitas para o público de todas as idades. A expectativa é atender até 5 mil pessoas por mês.

Durante a inauguração, o prefeito destacou que a região não contava com um equipamento como esse e que todo o projeto — que incluiu responsabilidade social e ambiental — foi desenvolvido em conjunto com a comunidade. “É um espaço para que as pessoas possam vir e ter acesso à arte e à cultura. Nós teremos aqui uma série de atividades e, além disso, entregamos também um Telecentro”, disse Nunes, lembrando que recentemente também inaugurou um Centro Educacional Unificado (CEU) em Cidade Ademar.

O local dispõe de duas salas de grande porte com pé-direito duplo, mezaninos, camarins e baias cênicas para apoio a oficinas e espetáculos. Há ainda um ponto de leitura, Telecentro e área de estudos. O projeto foi concebido com responsabilidade ambiental, incorporando energia solar para geração de eletricidade e aquecimento de água, além da captação e do reuso da água da chuva.

“O prefeito me pediu para levar mais ações culturais para as periferias e também para levar as pessoas da periferia ao centro, investindo no talento de quem não tem acesso. É isso que temos procurado fazer”, contou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Totó Parente.

O funcionamento seguirá os mesmos horários das demais Casas de Cultura do município: de terça a sábado, das 9h às 21h, e aos domingos, das 9h às 20h. As atrações da nova unidade serão divulgadas semanalmente na rede social @ccm.cidadeademar. Para participar, basta chegar no horário da atividade desejada.

Para celebrar a inauguração, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa preparou uma programação gratuita e diversificada, que inclui música, dança, teatro, artes visuais, circo, literatura e cultura popular. Entre os destaques estão as sessões de cinema do Circuito Spcine, com o filme Como Treinar o Seu Dragão, às 14h e às 16h30, com direito a pipoca. O público também poderá assistir a apresentações como Vincent – Teatro Lambe Lambe, Cabaças com a Cia Forè, o show Nenê Amaral canta Tim Maia e a Congada São Benedito de Cotia, entre outros.