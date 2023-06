Ciclovias na zona sul têm novos trechos

Mais 23 km de novas ciclovias e ciclofaixas foram entregues na cidade e a atualização do mapa da malha cicloviária paulistana já está disponível na página da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Entre elas, as das Avenidas José Maria Whitaker, República do Líbano e Indianópolis, que se interconectam, bem como da Rua Sena Madureira, todas na região da Subprefeitura de Vila Mariana.

Há ainda obras em andamento para a implantação dos 27 km restantes das concorrências da Secretaria de Mobilidade e Transportes. Outros 121 km estão em implantação por meio da PPP da Habitação. E, segundo a Prefeitura, em breve, será lançada concorrência para a construção de mais 260 km de estruturas, já discutidas com a sociedade por meio de audiências públicas, entre outros instrumentos.

A SMT ainda deixou público para consulta dos cidadãos a proposta para outros 318 km de estruturas cicloviárias, que ainda passarão por audiência pública. Dessa forma, a projeção da malha cicloviária já alcança os 1.400 km.

O Plano de Metas 2021-2024 traz descrito em seu objetivo 43 a expansão da malha cicloviária paulistana em 300 km, atingindo no quadriênio uma rede total de 1.000 km de extensão.

Até 2028, a previsão é que a cidade atinja 1.800 km de vias com tratamento para bicicletas.

Estruturas entregues

Av. José Maria Whitaker trecho 1 – 301m e Av. José Maria Whitaker trecho 2 – 1.421m

Av. República do Líbano – 653m

Rua Sena Madureira – 2.783m

Av. Indianópolis – 3.586m

Av. das Nações Unidas trecho 1 – 1.290m

Av. das Nações Unidas trecho 2 – 818m

R. Cardeal Mota – 1.950m

Viaduto Bresser – 1.296m

R. Rui Barbosa – 2.338m

Av. Dom Pedro I – 1.469m

Ponte Cidade Universitária – 481m

Av. Jaguaré – 1.514m

Av. Dr. Gastão Vidigal – 1.415m

Av. Engº Alberto de Zagottis – 1.539m