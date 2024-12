Chegada do verão pede cuidados especiais com coloração dos cabelos

Muitas sonham em chegar à estação mais ensolarada do ano com um tom bronzeado na pele e cabelos bem claros. Outras preferem um tom castanho, com mechas para garantir luminosidade ao visual. Curtíssimos, no ombro ou longos?

Lisos, ondulados ou cacheados? Também há preferências diversas quando se trata de cumprimento e textura. Mas, uma coisa é certa: qualquer que seja a escolha, vai demandar bons produtos, profissionalismo e cuidados constantes.

“Não há mágica. Um visual caprichado e cabelos saudáveis dependem de muita atenção” , diz Rose Inoki, do salão Cut&Color, na Praça da Árvore.

Ela e a sócia Michelle Ceródio relatam que especialmente nessa época do ano surgem muitas clientes em busca de mudanças radicais que nem sempre são possíveis. “Descolorir os cabelos, fazer luzes ou mesmo usar uma coloração para escurecer os cabelos são processos que, se feitos de forma incorreta, podem danificar os cabelos”, concorda Michelle.

As profissionais, com mais de anos de experiência e com formação pela escola Soho, ainda destacam que diferentes tratamentos químicos sempre devem ser planejados. É possível fazer escova progressiva e ao mesmo tempo atingir o loiro perfeito, por exemplo? “Depende muito da estrutura e de todo o histórico daquele cabelo”, explica Rose Inoki, que considera essencial manter sempre um diálogo aberto e orientações personalizadas, para que cada cliente alcance o resultado que procura.

Vale ainda ressaltar que nessa época do ano, é preciso cuidar e corretamente dos fios por conta da alta exposição ao sol e calor, ventos, água do mar, piscinas, areia…

Outros serviços

A Cut&Color, em seus dez anos de existência, já conquistou uma clientela muito fiel.

E isso não só por conta da especialização das profissionais em coloração e tratamentos químicos diversos, cortes e hidrtatação. O salão tem serviços de manicure e pedicure, podologia e reflexologia, depilação (inclusive com linha), maquiagem, penteados e barbearia masculina.

Mas, atenção: nessa época do ano, é bom já reservar seus horários.

