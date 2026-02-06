Chatbot informa status de voos pelo WhatsApp

A Aena, maior operadora aeroportuária do Brasil e do mundo, avança na modernização de seus serviços com o lançamento do Chatbot Serena, uma assistente virtual que mantém passageiros informados sobre o status dos voos da primeira consulta até o encerramento do embarque.

A ferramenta foi desenvolvida para oferecer mais praticidade e transparência, tornando a informação mais acessível e mantendo o passageiro atualizado sem precisar se deslocar até painéis de voo ou buscar dados no site. “A Serena reforça o compromisso da Aena com a inovação e a agilidade, para disponibilizar uma experiência incrível na consulta de voos para os nossos passageiros. A solução é um grande passo para tornar a comunicação mais eficiente e transparente entre a companhia e os usuários dos aeroportos, mantendo os passageiros atualizados de forma on-line diretamente nos seus smartphones”, diz o Diretor de Tecnologia da Informação (TIC) da Aena, Emerson Thomazini. Ao longo do ano, novas funcionalidades serão desenvolvidas e incorporadas ao chatbot, as quais irão possibilitar outras facilidades inovadoras aos passageiros.

O atendimento acontece pelo WhatsApp, no número (11) 5090-9174, e pode ser acessado por QR codes distribuídos nos 17 aeroportos administrados pela Aena no Brasil, além das redes sociais @aenabrasil. Para iniciar a consulta, basta enviar um “olá”.

Durante a conversa, a Serena solicita que o passageiro informe o aeroporto e selecione se deseja pesquisar chegada ou partida. Em seguida, é preciso inserir o número do voo fornecido pela companhia aérea. A partir disso, o sistema envia pelo WhatsApp atualizações recorrentes do voo, portão de embarque, horário estimado, se o voo segue confirmado ou foi cancelado, incluindo o horário da última alteração registrada. No caso das chegadas, são informadas as condições da operação, como status de decolagem ou pouso, posição da aeronave no pátio e o portão de desembarque.

O passageiro pode optar por continuar recebendo as informações até o fechamento do embarque. Ao final do atendimento, também é possível avaliar o serviço e deixar comentários, contribuindo para o aprimoramento da ferramenta.