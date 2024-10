Chaplin tem pratos executivos

Não é à toa que o Restaurante e Pizzaria Chaplin tem o selo de “Super Restaurante” no aplicativo iFood. Assim como no salão, o Chaplin oferece para delivery a qualidade dos ingredientes, receitas clássicas preparadas com técnica de um restaurante que tem 60 anos de tradição na culinária paulista .

De terça a sexta, há pratos individuais que têm como estrelas suculentas carnes, frangos saborosos, peixes frescos e opções de legumes, tudo feito na medida certa para uma refeição completa. Ideal para almoços de negócios em que cada um tem a liberdade de pedir o que mais gosta, tanto no próprio restaurente quanto em casa ou no escritório.

Para se ter uma ideia da diversidade, na lista de pratos tem até Pernil de Cordeiro (que vem acompanhado de batatas francesas e arroz com brócolis), Pintado na Brasa e Macarrão com molho de camarões.

Entre as opções de carnes, a Picanha com Brócolis faz muito sucesso, assim como o contra filé a gaúcha, que acompanha arroz, fritas e feijão. O Filé a Chaplin é outra pedida de dar água na boca: vem grelhado no molho madeira com alho e batatas cozida, acompanhado de arroz.

Nas opções de filé mignon, a clientela do Chaplin gosta muito do estrogonofe e também do Brochete de Filé, em que a carne vem grelhada no espeto e acompanha fritas e arroz à grega. Não precisa nem falar do sucesso do Filé a parmegiana, que vem com arroz e batatas – o cliente pode optar entre frango ou filé e também escolher entre fritas, coradas, francesas ou sauté.

Dá para pedir o famoso filé à cubana, também, mas vale ressaltar que a porção atende duas pessoas. O filé vem empanado com arroz, fritas, ervilhas, presunto, bacon, palmito e banana à milanesa. Também em versão com frango.

Por falar em clássicos, os amantes da boa culinária também não podem deixar de provar o famoso Steak au Poivre. Nesse prato executivo individual, o Filé vem grelhado e o molho madeira ganha sabor especial com pimenta do reino em grãos e arroz.

Entre as massas, há várias opções de molhos para o espaguete, além do de camarões: Alho e Óleo; Ao Sugo; Bolognesa; Calabresa; Putanesca (ugo com alcaparras, atum, alicci e azeitonas pretas); Romanesca (Molho branco com presunto e ervilhas e Quatro Queijos.

Sabe outro diferencial do Chaplin? A casa serve também pizzas durante o almoço.

Para conferir o cardápio completo, tanto dos pratos executivos (servidos de terça a sexta-feira) quanto dos demais e ainda das pizzas, visite o site restaurantechaplin.com.br. .

Tanto os pratos executivos quanto os demais do cardápio podem ser pedidos em casa pelo Delivery ou iFood.

Mas, se a ideia é realizar um confortável almoço com amigos, famíia ou de negócios, vá ao Chaplin, que fica na Rua Luís Góis, 1231. Telefones: (11) 5079.9466 e (11) 96601.6268 (WhatsApp).

Para acompanhar as novidades e promoções da casa, acesse nas redes sociais @restauranteepizzariachaplin.