Chaplin recebe encomendas para ceias de Natal e Ano Novo e abre para almoço

É sempre especial curtir as ceias e almoços de Natal e Ano Novo ao lado de pessoas amadas, celebrar as histórias vividas, matar as saudades. Mas, nem sempre é tão bom assim ficar no forno e fogão, em pleno verão, preparando aqueles pratos especiais… Em vez disso, que tal encomendar as ceias e, nos dias de Natal (25/12) e Ano Novo (01/01), ir celebrar com a família no salão do Restaurante?

O tradicional Restaurante e Pizzaria Chaplin atende essas duas expectativas, com a maestria de uma casa que há 60 anos prepara receitas clássicas da culinária paulista. Nas vésperas (24/12 e 31/12), as equipes vão preparar as encomendas dos clientes, que podem ser retiradas até 15h. Depois, nos dias 25/12 e 01/01 estarão de portas abertas para que ninguém precise ter mais trabalho em casa.

As encomendas das Ceias podem ser de qualquer prato do cardápio, que está disponível em restaurantechaplin.com.br. E também nos almoços especiais a cozinha estará funcionando de forma integral. Aliás, quem quiser curtir o jantar dos dias 25/12 e 01/01 também pode contar com o Chaplin, onde dá para saborear os pratos principais ou pizzas, porções, sopas…

Sugestões

O Chaplin é conhecido pelo seu cardápio bem completo e diversificado. São carnes (bovina, suína, cordeiro, frango, peixes), massas, saladas, porções, acompanhamentos diversos e até sobremesas. Mas, para quem fica em dúvida entre tantas opções, o próprio restaurante tem algumas sugestões daquilo que faz sucesso com a família.

Que tal um Pernil Suíno à Brasileira, que acompanha farofa, fritas e arroz? Outra opção tradicionalíssima na época das festas é o Leitão a Pururuca, que vem com uma saborosa farofa de couve e arroz.

O Pernil de Cordeiro da casa tem fama. Carne de altíssima qualidade, muito saborosa, vem recoberta de molho madeira, com batatas francesas e arroz com brócolis.

Muitos clientes também não deixam de lado a tradição de oferecer o Peito de Peru a Califórnia, que vem com presunto, abacaxi, figo, ameixa, pêssegos, cereja, batatas coradas e arroz.

Para quem busca também massas, complementar com um tortelli de Alcachofras com molho rosé é uma opção elegante e deliciosa.

Há ainda Raviole de Carne ao molho sugo, Lasagna a Bolognesa, Nhoque Recheado de Catupiry, /Fardelli Verde ao Creme de Queijo e Nozes com Molho Branco e Lasagna Verde ao Molho Branco.

O Bacalhau a Gomes de Sá ou ao Forno são pedidas certeiras em muitas famílias. Mas entre os peixes ainda há Salmão a Belle Meuniére (com aspargos, alcaparra, champignon, batata sauté e arroz), Pintado na Brasa (com arroz a grega) e Peixe ao Molho de Camarões com arroz branco.

Não pode faltar também a Maionese de legumes com maçãs e nozes, um clássico das ceias e almoços de Natal ou Ano Novo.

Para famílias maiores, aliás, uma boa ideia é mesclar algumas dessas opções clássicas e garantir uma mesa linda, diversa e deliciosa.

Como sobremesa, a sugestão do Chaplin é encomendar a Torta de Santigado, que vem com oito pedaços e é feita com farinha de amêndoas, limão siciliano, ovos caipiras e açúcar orgânico – tão especial quanto o momento pede.

Quer mais informações para curtir o momento mais mágico com uma ceia especial preparada com todo carinho? Informações, reservas e encomendas pelo telefone (11) 5079-9466 ou WhatsApp (11) 96601.6268.

E os diretores da casa – Myrian e Eduardo Marquez e Javier Merino aproveitam o momento para enviar uma mensagem especial para a clientela: “Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz, amor e esperança. Que essas festas tragam alegria e união para sua casa!”

O Chaplin Restaurante e Pizzaria fica na Rua Luis Góis, 1231 – Vila Mariana. Nas redes sociais, acesse: @restaurantepizzariachaplin/