CEUs da Zona Sul têm vacinação antirrábica grátis

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, realizará entre os dias 20 e 23 de novembro, uma ação de intensificação complementar de vacinação antirrábica em cães e gatos, com atendimento das 9h às 16h, em cinco Centros Educacionais Unificados (CEUs) da zona sul do município de São Paulo.

A iniciativa integra a política municipal de vigilância, prevenção e controle da raiva, reforçando a estratégia de ampliação vacinal em áreas de maior circulação de animais. A mobilização busca fortalecer a adesão dos tutores e contribui para o fortalecimento da vigilância de epizootias e para o monitoramento da circulação viral no município, alinhada às recomendações do Ministério da Saúde e aos protocolos internacionais de controle da raiva.

A imunização permanece como a medida mais eficaz para evitar casos de raiva em animais domésticos e prevenir a ocorrência desta zoonose. A vacinação anual de cães e gatos é recomendada pelas diretrizes nacionais de vigilância epidemiológica, constituindo um dos principais indicadores de proteção coletiva.

Pontos de vacinação:

• CEU Parelheiros – Rua José Pedro de Borba, 20, Jardim Novo Parelheiros

• CEU Campo Limpo – Av. Carlos Lacerda, 678, Jardim Pirajussara

• CEU Vila do Sol – Av. dos Funcionários Públicos, 369, Vila do Sol, Jardim Ângela

• CEU Feitiço da Vila – Rua Feitiço da Vila, 399, Chácara Santa Maria

• CEU Casa Blanca – Rua João Damasceno, 85, Vila das Belezas

A vacinação contra a raiva está disponível de forma gratuita na capital durante todo o ano em postos permanentes, como na Divisão de Vigilância em Zoonoses e em Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis). Os locais podem ser acessados aqui.