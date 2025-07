CEU Caminho do Mar tem inscrições abertas para EJA

Estão abertas as inscrições para a Nova EJA e a EJA Profissionalizante nos polos dos CEUs Voltada para alunos a partir de 18 anos, as aulas têm início em agosto através de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com o SESI-SP

Pensando em oferecer mais oportunidades de educação e também uma profissão para quem não concluiu o ensino médio por diferentes motivos, a SME e o SESI-SP têm uma parceria que transforma 20 Centros Educacionais Unificados (CEUs) em polos da Nova EJA e EJA Profissionalizante. As inscrições estão abertas até o dia 25 de julho e podem ser feitas pelo portal https://inscricaonovaeja.sesisp.org.br/. Para se inscrever, é preciso enviar cópias digitais do RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar. As aulas começam em agosto.

Os cursos são voltados para jovens e adultos a partir de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio na idade certa. O modelo de ensino é híbrido, com 80% das aulas ministradas online, em uma plataforma virtual acessível 24 horas por dia, e 20% em encontros presenciais.

A modalidade de ensino médio tem duração de 1.200 horas e os cursos de qualificação tem o total de 240 horas. No EJA profissionalizante a metodologia e as matrizes são integradas e é possível escolher cursos de qualificação profissional, entre eles: Almoxarife, Assistente de RH, Assistente de Controle de Qualidade, Controlador e Programador de produção, Costureiro sob medida, Desenhista de Moda, Inspetor de Qualidade e Operador de Computador. Mais informações no site.

Cada polo vai ofertar cerca de 300 vagas, totalizando 6.000 estudantes beneficiados. Os polos estão localizados nos CEUs: Água Azul, Alto Alegre, Alvarenga, Aricanduva, Caminho do Mar, Campo Limpo, Capão Redondo, Casa Blanca, Cidade Dutra, Feitiço da Vila, Guarapiranga, Navegantes, Paraisópolis, Parelheiros, São Mateus, Três Lagos, Três Pontes, Vila Rubi, Tiquatira e Sapopemba.

O Ceu Caminho do Mar é o mais próximo na região: fica na Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 5241 – Jardim Lourdes,. Telefone: (11) 3396-5600