CEU Caminho do Mar e Brooklyn têm unidades do projeto Guri

Arte, cultura, cidadania e desenvolvimento humano. O GURI é o programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, que engloba tudo isso. Em 30 anos de história, já transformou a vida de mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens em todo o estado. Muitas famílias e comunidades também foram beneficiadas.

Desde 9 de fevereiro, estão abertas as matrículas 2026. Na zona sul da capital são nove polos de ensino e 2 mil vagas para os cursos gratuitos de música. Com o patrocínio das empresas Ipiranga, CTG Brasil, WEG, Instituto Athié | wohnrath e Yamaha, e o apoio da prefeitura municipal, o GURI está presente nos bairros Brooklin, Alvarenga, Caminho do Mar, Campo Limpo, Casa Blanca, Cidade Dutra, Meninos, Navegantes e Vila do Sol.

O GURI é a porta de entrada para quem quer aprender a cantar e tocar um instrumento, e quem está interessado em iniciar os estudos, a hora é agora. Não exige ter conhecimento musical prévio e nem o instrumento em casa. No GURI, os alunos têm todo o suporte em sala de aula. E o que é melhor, não paga nada para se matricular e nem para estudar. É tudo gratuito.

As aulas já começam em fevereiro, mas as inscrições podem ser feitas até 13 de março. Basta comparecer a um polo de ensino com os documentos pessoais do estudante e do responsável (confira a lista abaixo), escolher o curso e se matricular.

Em todo o Estado, são mais de 120 mil vagas distribuídas nos 634 polos de ensino espalhados pela capital, região metropolitana, interior e litoral do estado. Um crescimento de 20% comparado com o ano passado e de 59% em relação à 2022, quando eram 398 polos. Em quatro anos, o GURI aumentou em 74% o número de vagas.

“O GURI é uma grande potência de transformação. Essas 120 mil novas vagas refletem o quanto essa política pública é fundamental e gera impacto para toda a população do estado de São Paulo. Cultura, educação e desenvolvimento humano caminhando juntos, por meio do GURI ”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

De acordo com Paulo Zuben, Diretor Artístico-Pedagógico da Santa Marcelina Cultura, o GURI tem por missão formar pessoas para a vida e a sociedade, por meio da educação musical. “No GURI, os estudantes desenvolvem outras habilidades que vão muito além das necessidades do fazer musical. Seja nas aulas de canto ou instrumento, a metodologia de ensino coletivo potencializa nos jovens o trabalho em grupo. O fazer em conjunto. Desenvolve a escuta. O GURI é uma oportunidade não só de aprender música, mas também de melhorar de vida”, comenta.

Para executar suas atividades, o GURI conta com o apoio e a parceria de empresas e pessoas que acreditam no poder transformador da arte e da cultura.

Confira detalhes de duas unidades da zona sul

Brooklin | Polo Harmonia: Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1019.

Cursos: iniciação musical para crianças, iniciação musical para adultos, canto, cavaco, clarinete, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, fagote, flauta doce, flauta transversal, guitarra, contrabaixo elétrico, madeiras, metais, oboé, percussão, piano, saxofone, trompete, violão, violino, viola, violoncelo e cursos modulares de contrabaixo acústico para adultos; cordas dedilhadas para adultos; descobrindo a flauta doce para adultos; luteria para instrumentos da família de metais; luteria para instrumentos de cordas dedilhadas; piano para adultos e práticas musicais inclusivas.. Funcionamento: segunda aquinta, 8h às 18h; sextas, 8h às 18h ; e sábados, 8h às 12h Vagas: 223

CEU Caminho do Mar | Polo Acordes: Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241, Vila Encontro.

Cursos: iniciação musical para crianças, canto, madeiras, percussão, violão, violino, viola e cursos modulares de coral comunitário; coral infantil; descobrindo o violão e iniciação musical.. Funcionamento: terça as quinta, 8h às 18h, e sextas, 8h às 17h. Vagas: 204