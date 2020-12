CET monitora o trânsito nas imediações da Ponte Estaiada para Caravana e Árvore de Natal

A Prefeitura, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), vai monitorar o trânsito nas imediações da Ponte Octavio Frias de Oliveira – Estaiada a partir deste sábado (05), para realização da Caravana Iluminada de Natal e Árvore de Natal da Cidade, iniciativa da Prefeitura de São Paulo e da Coca-Cola FEMSA Brasil.

A Árvore de Natal permanecerá no local a partir deste sábado (5) e até 6 de janeiro, sem a presença de público, com acompanhamento pela internet.

A caravana acontecerá também sábado, das 20h30 às 23h30, e as vias que compõem o percurso serão monitoradas pela Engenharia de Campo da CET, visando garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.

A Ponte Estaiada permanecerá interditada, no sentido da Avenida Jornalista Roberto Marinho, das 20h às 20h30, durante a saída da caravana. Nesse período, os motoristas poderão seguir pela Ponte Nova Morumbi, pista local da Avenida das Nações Unidas, sentido Castelo Branco e à direita da Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Percurso

Ponte Octavio Frias de Oliveira (Ponte Estaiada), Avenida Roberto Marinho, Avenida Portugal, Avenida Morumbi, Ponte do Morumbi, Avenida Morumbi, Avenida Padre Lebret, Avenida Jules Rimet, Praça Roberto Gomes Pedrosa, Avenida Giovanni Gronchi, Avenida João Dias, Ponte João Dias, Avenida João Dias, Rua Nove de Julho, Avenida Adolfo Pinheiro, Avenida Ver. José Diniz, Viaduto Ver. José Diniz, Avenida Ver. José Diniz, Viaduto Austregésilo de Athayde, Avenida Ver. José Diniz, retorno sob Viaduto dos Bandeirantes, Avenida Ver. José Diniz, Avenida Dr. Jesuíno Maciel, Avenida Santo Amaro, Viaduto Campo Belo, Avenida Santo Amaro, Avenida Prof. Vicente Rao, Avenida Roque Petroni Júnior, primeiro retorno à esquerda, Avenida Roque Petroni Júnior, Avenida Prof. Vicente Rao, Avenida Washington Luís, Avenida Interlagos, Rua Allyrio Hugueney de Mattos, Rua Sarg. Manoel Barbosa da Silva, Avenida Sarg. Lourival Alves de Souza, Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, Avenida Prof. Campos de Oliveira, Avenida Eng. Eusébio Stevaux, retorno após Avenida Arnaldo Magnicaro, Avenida Eng. Eusébio Stevaux e Avenida Eng. Alberto de Zagottis

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue, acesse o site ou baixe o aplicativo SP156. O atendimento é 24 horas por dia.

https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos

Recomendações

– Respeite a sinalização;

– Não estacione em locais sinalizados com cones e/ou cavaletes;

– Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança.

