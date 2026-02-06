Centros Esportivos da Zona Sul tem Festival Verão Praia São Paulo

A Zona Sul da capital recebe a quarta edição do Festival de Verão Praia São Paulo, projeto gratuito que transforma centros esportivos em praias urbanas e ocorre entre 16 de janeiro e 8 de março, sempre às sextas, sábados e domingos, das 9h às 17h. A iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Paulistana de Recreação, Esporte e Lazer (Aprel), leva convivência com o clima praiano para moradores da região sem que precisem sair da cidade.

O festival é realizado no CE Guarani (Vila Guarani), CE Ipiranga (Ipiranga), CE Vila Santa Catarina, CE Santo Amaro e no Parque Praia do Sol, na região da Guarapiranga. Os espaços recebem estruturas que recriam o clima de praia, com área “prainha”, cadeiras, guarda-sóis, brinquedos infláveis, water ball e boias, além de esportes de areia como vôlei de praia, futevôlei e beach tennis.

O Parque Praia do Sol, na região da Guarapiranga, é um dos destaques do festival, com uma programação especial de atividades náuticas e esportes de areia. O espaço está equipado com Banana Boat (2 unidades), Kayak (10 unidades), Stand Up Paddle (6 unidades), Pedalinho (4 unidades) e um barco acessível para uso preferencial de pessoas com deficiência, mas disponível também ao público em geral. O barco também permite a participação de PETs, reforçando o caráter inclusivo e afetivo da experiência.

Todas as atividades são gratuitas, com cadastro feito na hora e sem necessidade de inscrição prévia. A proposta é aproximar o lifestyle praiano da rotina paulistana, transformando equipamentos públicos da Zona Sul em pontos de encontro, movimento e bem-estar durante o verão.

Sobre o Festival de Verão Praia São Paulo

O Festival de Verão Praia São Paulo é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura da Cidade de São Paulo (SEME), produzido pela Associação Paulistana de Recreação, Esportes e Lazer, que leva atividades esportivas e recreativas gratuitas para todas as regiões da cidade. Em sua quarta edição, o festival transforma centros esportivos em praias urbanas, com estruturas como área prainha com cadeiras e guarda-sóis, water ball, brinquedos infláveis e boias, promovendo lazer, convivência e bem-estar para crianças, jovens e adultos.

Serviço

Festival de Verão Praia São Paulo. Data: até 8 de março. Horário: sextas, sábados e domingos, das 9h às 17h

Locais: Zona Sul

– CE Guarani – Rua Lussanvira, 178 – Vila Guarani

– CE Ipiranga – Praça Nami Jafet, 45 – Ipiranga

– CE Vila Santa Catarina – Rua Rodes, 112 – Vila Santa Catarina

– CE Santo Amaro – Avenida Padre José Maria, 555 – Santo Amaro

– Parque Praia do Sol – Avenida Atlântica, 3.100 – Guarapiranga