Centro Oncológico no Jabaquara completa 10 anos

Inaugurado em junho de 2015, o Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho, localizado na zona zul da capital, é destaque, na rede municipal de saúde, no atendimento e tratamento de diversos tipos de cânceres, com ênfase para os de mama, colorretal, próstata e pulmão. Em uma década, mais de 26 mil pacientes foram atendidos na instituição, e 12 mil pacientes oncológicos receberam acompanhamento especializado.

A ênfase no atendimento oncológico do hospital, também conhecido como Vila Santa Catarina, iniciou há seis anos e foi consolidada com a inauguração do Centro de Alta Tecnologia em Diagnóstico e Intervenção Oncológica Bruno Covas, que oferece atendimento nas áreas de oncologia clínica, coloproctologia, estômago, hepatobiliar, ginecologia, hematologia, mastologia, ortopedia, pneumologia, urologia e oncologia clínica. Como áreas agregadas estão as de cirurgias vascular e plástica. Fora da oncologia, a instituição também realiza cirurgias bariátricas, procedimento para o qual recebe cerca de 30 novos pacientes por mês.

No setor de cirurgia robótica, o hospital é o único municipal do Brasil a realizar cirurgia bariátrica robótica, evidenciando assim a execução de métodos minimamente invasivos. Entre 2020 e 2024, cerca de 1,3 mil pacientes foram atendidos e mais de 400 cirurgias realizadas. Ao todo, o método minimamente invasivo já realizou mais de 600 cirurgias de alta precisão nas áreas de urologia, ginecologia, aparelho digestivo, torácica e coloproctologia.

À época da inauguração do hospital, em 2015, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimou que o Brasil teria cerca de 576 mil novos casos de câncer. De lá para cá, com o aumento gradativo da estimativa de incidência de câncer no país – são esperados cerca de 704 mil casos novos de câncer para o triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência – a unidade passou a ser referência no tratamento oncológico.

Programas

A instituição oferece assistência que abrange desde a oncologia clínica, cirurgia oncológica e radioterapia até serviços complementares, como endoscopia, radiologia intervencionista, pneumologia, cardiologia para controle de doenças pré-existentes, anestesiologia geral, manejo da dor e medicina diagnóstica. Na área clínica, os profissionais de saúde também atuam em diversas especialidades cirúrgicas, incluindo vascular, colorretal, mama, torácica, gastroesofágica, urológica (próstata, rim, bexiga), ginecológica, ortopédica e hepato-biliar.

Atendimento humanizado

Desde 2020, por meio do projeto navegação oncológica, enfermeiros acompanham pacientes em todas as fases do tratamento, garantindo acesso rápido, acolhimento e melhores desfechos clínicos. Somente em 2024, mais de 1,8 mil pacientes foram acompanhados.

Evandete Ferreira, 63, foi diagnosticada com câncer de mama no mamilo esquerdo em maio de 2024. Descobriu a doença após consulta de rotina na atenção primária, de onde foi encaminhada a um mastologista, e, após, para o Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho. Em junho de 2024, ela realizou a cirurgia de mama, e posteriormente teve a cirurgia de reconstrução. Também passou pelos tratamentos de quimioterapia e radioterapia, totalizando 30 sessões, a última em fevereiro de 2025. Nesse período, a paciente teve tonturas e falta de apetite, mas Evandete diz que “o atendimento médico fez toda a diferença; os profissionais são muito atenciosos, eu só tenho elogios a fazer.”

Outro programa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que merece destaque é o Programa Melhor em Casa, que desde 2021, leva atendimento domiciliar para casos de alta complexidade. O serviço é ofertado por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogos e serviço social. Em dois anos, foram mais de 600 novos pacientes atendidos com foco em reabilitação e continuidade do cuidado, após alta hospitalar.

O hospital também promove ações como “Hora do café fora do leito”, “Dia da Beleza”, visitas pet e até casamentos de pacientes que estão em estágio terminal de vida, priorizando o bem-estar emocional daqueles que recebem tratamento prolongado.

A coordenadora de enfermagem em oncologia do hospital, Maria Aparecida Machado, integra o corpo clínico do hospital desde a inauguração. Ela conta que passou por muitos momentos marcantes no hospital. Um deles foi a realização de um casamento à beira do leito de uma paciente em cuidados paliativos. A equipe inteira se mobilizou com amor e respeito para proporcionar esse momento único — com vestido, flores, bolo e uma atmosfera de pura emoção. “A principal força do hospital é, sem dúvida, o comprometimento humano e a união da equipe”, comenta a profissional.

Reconhecimento

O Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho tem diversas certificações que reforçam seu impacto de atuação no setor de saúde, incluindo a certificação concedida pela Sociedade de Clínica Oncológica Americana (Asco), “Acreditado com Excelência – Nível 3 entregue pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), além dos selos Amigo do Idoso e Qualidade em Oncologia Einstein.

A unidade também utiliza a Central de Monitoramento Assistencial (CMOA) do Einstein, que une, em tempo real, dados da assistência ao paciente a exames, condutas e medicações prescritas, reduzindo riscos para o paciente. O modelo desenvolvido foi inspirado na atuação de companhias áreas, trazendo para os hospitais uma central para aumentar a eficiência operacional e trazer mais segurança e confiabilidade para os pacientes.