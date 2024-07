Centro Olímpico tem peneiras para formação de atletas profissionais

O s Jogos Olímpicos já começaram! E o Brasil entrou em campo vencendo a Espanha no Handebol feminino, por 29 a 18, e depois encarando a Nigéria, no Futebol Feminino. Sabia que a região da Vila Mariana sedia um dos principais centros de formação de atletas profissionais do país e que muitas das craques do futebol feminino passaram por ali? Sim, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa fica na divisa entre Vila Clementino e Moema, ao lado da estação AACD Servidor da Linha Lilás. E vale destacar que o equipamento, que reúne diversas modalidades esportivas, foi recentemente modernizado e oferece constantes “peneiras” para encontrar talentos nesses diferentes esportes.

O futebol feminino, aliás, está entre os grandes destaques no trabalho do COTP. Vale lembrar, ainda, que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027 e São Paulo será uma das sedes do torneio, com jogos na Arena do Corinthians. A infraestrutura da capital e a experiência na Copa de 2024 foram fundamentais para a escolha.

Administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), o COTP é referência porque ali surgiram jogadoras como Cristiane, Ary Borges, Gabi Nunes, Debinha, Lauren, Luana, Letícia e Tamires.

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa foi criado em fevereiro de 1976, quase cinco décadas, portanto.

É uma unidade destinada à formação e aperfeiçoamento de atletas das categorias de base (crianças e adolescentes) e atualmente conta com aproximadamente 1.500 atletas entre as 14 modalidades: atletismo, basquete, basquete 3×3, boxe, futebol, ginástica artística, handebol, judô, levantamento de peso (LPO), luta olímpica, natação, vôlei, vôlei de praia e breaking.

Recentemente, foi implantado ali um grande painel para homenagear os atletas medalhistas brasileiros em todas as Olimpíadas.

O Corredor Olímpico de São Paulo tem mais de 60 metros de extensão, em telas, que vão representar as 150 medalhas já conquistadas pelo Brasil, com a foto dos atletas. O destaque será para o salto de Rebeca Andrade, que deu ao Brasil a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Um painel de 26 metros mostra todo o movimento do salto histórico.

Depois da reforma, o COTP conta com novas quadras, utilizadas para treinamento das equipes de basquete, basquete 3×3, vôlei e handebol, compiso taco de madeira cumaru, um dos mais modernos utilizados no momento, padrão em competições como a do Novo Basquete Brasil (NBB)

As reformas no Centro Olímpico, que duraram cerca de um ano e totalizaram investimento de R$ 28 milhões, também envolvem nova cobertura, pisos, banheiros, vestiários, hidráulica, elétrica, pintura, nova academia de musculação e campo de futebol. A piscina do COTP também recebeu melhorias significativas, com a instalação de uma nova caldeira e novos refletores, garantindo condições ideais para o treinamento.

O COTP também tem um Centro Médico que oferece suporte especializado. A equipe multidisciplinar é composta por nutricionistas, psicólogos, médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, garantindo um atendimento completo de qualidade para o desenvolvimento e recuperação.

