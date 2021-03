Centro Olímpico fica entre 10 melhores entidades esportivas em ranking nacional

Apesar de boa parte das competições estarem suspensas no momento por conta da pandemia do novo coronavírus, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) conquistou um grande feito a se comemorar. Em ranking divulgado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que contou com 166 clubes de todo o Brasil e levou em consideração os resultados em competições nacionais e internacionais em 25 modalidades entre 2017 e 2020, o COTP apareceu no Top 10 do “quadro de medalhas” da entidade, ocupando a nona colocação.

Para construir este quadro, o CBC primeiro levou em conta a pontuação de cada clube dentro de cada uma das 25 modalidades, de acordo com os resultados e o número de pódios obtidos nos eventos considerados válidos. Neste levantamento, o Centro Olímpico se destacou no wrestling e no atletismo, devido aos excelentes resultados obtidos nas categorias de base nos últimos anos.

No wrestling, o COTP liderou a classificação geral e acabou conquistando a “medalha de ouro”, ao somar 825 pontos, à frente da Associação Equilibrium (segundo, com 565 pontos) e do Vasco da Gama (terceiro, com 260).

Já no atletismo, o Centro Olímpico foi o terceiro melhor clube de todo o Brasil com 1.130 pontos, ganhando assim a “medalha de bronze”.

A entidade ficou atrás apenas dos dois principais clubes da modalidade, o Pinheiros (primeiro lugar, com 3.400 pontos) e a Orcampi (segunda colocação, com 1.740).

Foram estes dois “pódios” conquistados pelo Centro Olímpico que colocaram a instituição na nona posição no “quadro de medalhas” do CBC, dentro dos critérios adotados pela entidade. À frente do COTP ficaram, pela ordem, Pinheiros (SP), Minas Tênis Clube (MG), Flamengo (RJ), Espéria (SP), Aeroclube (RN), Grêmio Náutico União (RS), Sociedade Recreativa Mampituba (SC) e Sogipa (RS).

A excelente posição do Centro Olímpico no ranking do CBC vem coroar o trabalho realizado pela entidade nas categorias de base das dez modalidades olímpicas que fazem parte do programa esportivo (atletismo, basquete, boxe, futebol (feminino), ginástica artística, handebol, judô, natação, vôlei e wrestling).

No wrestling, por exemplo, o Centro Olímpico vem se destacando no cenário nacional e até internacional, com títulos nacionais e sul-americanos e medalhas conquistadas em Campeonatos Pan-Americanos, com atletas como Evelyn Matos, Vinicius Joaquim, Giovanni Piazza, Ailton Brito e Beatriz Rodrigues, entre outros.

Já no atletismo, o Centro Olímpico acumula medalhas e títulos na base. A entidade é hexacampeã nacional na categoria sub-16, pentacampeã brasileira no sub-18, e também conquistou o título de melhor equipe do país no sub-20, em 2016. A modalidade revelou inúmeros novos talentos para a seleção brasileira, sendo os mais recentes Caio Teixeira e Juliana Oliveira, entre outros.

Além das “medalhas” que o Centro Olímpico obteve no atletismo e no wrestling, também merece menção honrosa o desempenho da equipe de ginástica artística, que terminou o ranking da modalidade na quinta colocação.