Centro Olímpico abre 500 vagas em 15 modalidades

Considerada a principal referência pública de formação esportiva de alto rendimento na capital paulista, o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, abrirá 500 vagas em 15 modalidades para selecionar jovens talentos de todos os cantos. De maneira totalmente gratuita, a Super Peneira 2025, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, busca revelar novos talentos e ampliar o acesso de crianças e jovens a uma estrutura de ponta.

As modalidades que estarão presentes na peneira são: atletismo, boxe, basquete, basquete 3×3, canoagem, futebol, ginástica artística, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e wrestling. Dentre essas quinze, poderão se inscrever atletas de 6 a 21 anos serão contemplados, de acordo com as categorias disponíveis em cada modalidade, que estarão detalhadas no formulário de inscrição.

As inscrições estarão abertas a partir de 20 de outubro e serão realizadas exclusivamente on-line, com encerramento no dia 09 de novembro. É importante lembrar que as informações a respeito de datas, horários e locais de cada uma das seletivas serão divulgadas no dia 17 de novembro, no perfil oficial do Centro Olímpico no Instagram (@centro.olimpico) e no site oficial da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Após sua modernização, em 2024, o COTP oferece aos atletas uma estrutura completa e de alta qualidade. Quem for selecionado contará, sem custos, com uniforme, kit lanche, auxílio transporte (não obrigatório) e o apoio de uma equipe multidisciplinar formada por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Além disso, os atletas que se destacam têm a oportunidade de concorrer à Bolsa Atleta Rei Pelé Centro Olímpico, iniciativa que reforça o compromisso da Prefeitura de São Paulo com o acolhimento e a formação de novos talentos.

Com expectativa de receber mais de 8 mil jovens inscritos, a Super Peneira promete ser um dos maiores eventos esportivos de base do país e está preparada para receber e avaliar os milhares de inscritos.

Para mais informações, consulte os canais oficiais de informação: Instagram – @centro.olimpico

Por: Felipe Brosco/Câmara