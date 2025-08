Centro Náutico Guarapiranga tem destaque no cenário esportivo do país

Inaugurado há oito anos, o Centro Esportivo Náutico Guarapiranga tem se destacado no cenário esportivo nacional, disputando campeonatos de vela por todo o Brasil e acumulando títulos. Em junho, o CE deu início a mais uma sequência de competições com a disputa do Campeonato Paulista da Classe Dingue, na represa Guarapiranga, e agora se prepara para futuras competições.

A equipe volta às águas em novembro, quando disputa sete campeonatos no Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará e Brasília. Mais detalhes e a agenda completa das competições estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Entre as conquistas do CEN Guarapiranga, estão a Taça dos Lagos, Campeonato Brasileiro da Classe Dingue e Regata de Abertura. Mas, para se manter competitivo, o equipamento da Prefeitura de São Paulo oferece aos munícipes aulas gratuitas da modalidade no mesmo local em que surgiram grandes nomes da vela brasileira, como Reinaldo Conrad, primeiro medalhista olímpico brasileiro da modalidade, e Robert Scheidt, maior medalhista olímpico brasileiro na modalidade. No total são 162 vagas para aulas de canoagem e 46 vagas para aulas de vela, em sua maioria ocupadas por jovens de 7 a 18 anos.

O professor de vela Jean Jorge Souza da Silva, de 31 anos, explica que o primeiro passo é fazer uma avaliação para oferecer treinos específicos para quem quer disputar campeonatos e quem quer fazer as aulas para lazer. “Nós temos tanto o propósito de formar atletas e lapidar talentos, como o de passar conhecimento básico para qualquer um que queira aprender”, disse, ressaltando o bom desempenho dos alunos. “Eles estão se destacando, vamos mandar alguns alunos para o Campeonato Brasileiro e, no Estadual, alguns ficaram em segundo lugar na categoria geral e conquistamos pódios nas categorias individuais”, acrescentou.

Reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de talentos e a formação de atletas, o aparelho fornece todos os equipamentos necessários para a realização das aulas. São disponibilizadas 35 canoas e 20 veleiros de diversas modalidades.

Douglas Lemal Pereira, de 27 anos, é professor de vela desde o início do projeto e destaca a importância da estrutura oferecida e da prática do esporte. “Temos hoje velejadores nossos com o melhor barco da categoria e muita gente não poderia nem imaginar ter isso, porque é um equipamento muito caro, ter professor exclusivo é difícil, é uma modalidade muito fechada, então para os jovens é uma oportunidade de ouro para que eles tenham contato com o esporte, se enriqueçam culturalmente e se afastem das ruas e das drogas”, disse.

Entre os jovens que aproveitam a oportunidade está o estudante Eduardo Costa, de 15 anos. “Conhecia a canoagem, mas descobri aqui a vela e gostei, é uma forma de me conectar com a natureza, aprender algo novo e agora vai completar um ano que pratico. Já participei de alguns campeonatos e meu sonho é me tornar um atleta profissional”, afirmou.

Apesar da grande presença de jovens, as aulas também são acessíveis para adultos como a policial civil Viviane Senna do Nascimento, de 35 anos, que treina há dois. “Uma amiga me indicou, começamos treinando na piscina e depois passamos para a represa. Tem sido uma experiência muito boa, é um esporte que muita gente não tem acesso, então ter isso disponível para a população é muito positivo, não falto em nenhuma aula”, disse.

Para os interessados em participar do projeto, basta comparecer presencialmente ao Centro Esportivo com uma foto 3×4, cópia do RG, cópia do CPF e cópia do comprovante de endereço.

Aulas de canoagem, remo e vela são oferecidas no local

Inaugurado em novembro de 2016 e situado às margens da represa Guarapiranga, o CE Náutico Guarapiranga funciona como um clube municipal, atendendo aos moradores não apenas da região do M’Boi Mirim, mas de toda a capital. O espaço oferece serviços e áreas de lazer e recreação, que incluem campo de futebol, quadra de areia, quadras esportivas, piscinas, sala de lutas, um hangar para eventos e uma escola náutica pública. Mensalmente, o equipamento atrai de 20 mil a 100 mil pessoas, a depender da época do ano e da temperatura, com destaque para o verão, quando a ocupação pode chegar a 20 mil pessoas por dia.

“O CE Náutico Guarapiranga é um espaço onde esporte, saúde e natureza se encontram. Ver crianças, jovens e adultos praticando canoagem, vela e muitas outras modalidades mostra o quanto esse lugar transforma vidas. Cada investimento nos equipamentos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer é um investimento em qualidade de vida e no sonho de muitas pessoas”, disse o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Rogério Lins.

Em maio deste ano, a Prefeitura concluiu a segunda fase da revitalização do CE, que recebeu no total investimento de mais de R$ 16,1 milhões. As obras incluíram instalação de grama sintética no campo de futebol, reforma da quadra poliesportiva, construção de um muro de arrimo, modernização completa das redes elétrica e hidráulica e, como última etapa, a reforma das piscinas – uma olímpica, uma infantil e uma recreativa. Anteriormente, o local já havia passado por reformas nos vestiários e banheiros, em duas quadras poliesportivas, no campo de futebol e no galpão, conhecido como hangar, que foi reformado para atividades esportivas e de lazer.

O Centro Esportivo fica localizado na Av. dos Funcionários Públicos, 2501 – Jardim Horizonte Azul e funciona todos os dias, das 8h às 18h. As piscinas, especificamente, funcionam de terça a domingo, das 8h às 17h, com uma pausa entre 12h e 13h para intervalo dos salva-vidas, sendo o uso suspenso às segundas-feiras para manutenção e tratamento da água.

Programação de aulas

Confira dias e horários:

Vela – Quartas e Sextas: 09h às 10h | 10h às 11h | 14h às 15h | 15h às 16h – 07 a 50 anos – Masculino | Feminino

Canoagem – Quartas e Sextas: 8h30 às 9h30 | 9h30 às 10h30 | 14h às 15h | 15h às 16h – 07 a 55 anos. Masculino | Feminino

Remo – Terças e Quintas : 09h às 10h | 10h às 11h | 14h às 15h | 15h às 16h- 07 a 55 anos – Masculino | Feminino