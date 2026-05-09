Centro Náutico da Guarapiranga oferece aulas de vela gratuitas

Com o objetivo de incentivar crianças e jovens a se tornarem atletas de alto rendimento, a Prefeitura investe em atividades gratuitas da Rede Olímpica. Uma delas é o curso de vela, realizado no Centro Esportivo Náutico Guarapiranga, na Zona Sul, para crianças a partir dos 7 anos.

O professor Jean Jorge, que veleja desde 2009, está no projeto há um ano. Seu objetivo é transformar velejadores em atletas de alto rendimento, nível em que ele próprio atua.

“É um esporte considerado elitizado. Oferecer essas aulas de forma gratuita é uma maneira de inclusão, permitindo que pessoas de baixa renda tenham acesso a modalidades que hoje ainda não são de fácil acesso”, afirma. “Assim como mudou a minha vida, pode mudar a daqueles que sonham em ser atletas e veem essa realidade como algo distante”, declara.

O jovem Kaíque de Souza faz aulas no clube e participará, em breve, de seu primeiro campeonato.

“O meu principal objetivo é ser um atleta olímpico. Gosto muito dos professores daqui: são legais e ensinam bem. Estou confiante”, garante.

Aprender novos esportes faz parte da rotina de Weverton Silva, 12 anos. Apesar de ser frequentador do clube há bastante tempo, só começou a fazer as aulas de vela depois de ter sido incentivado pelo amigos. “Minhas expectativas são me tornar um medalhista olímpico, evoluir bastante na vela e conquistar muitos campeonatos.”

Sobre a Rede Olímpica

A Prefeitura oferece às crianças e jovens a Rede Olímpica, que tem o objetivo de formar futuros atletas em modalidades olímpicas. Os jovens com melhor desempenho serão posteriormente encaminhados ao Centro Olímpico, para se tornarem atletas de alto rendimento.

A Rede Olímpica está nos Centros Esportivos Cambuci, Guarapiranga, Curuçá, Pirituba, CERET e José Bonifácio. Em breve, estará nos CE Mooca, na Zona Leste, CE Santo Amaro, na região Sul, e no CE Vila Maria, na Zona Norte.

Para participar do programa Rede Olímpica é fácil, basta ir presencialmente no CE de preferência com uma foto 3×4, cópia do RG, cópia do CPF e cópia do comprovante de endereço para que seja feita a carteirinha. Além disso, o atleta deve passar por uma avaliação técnica.