Centro Esportivo Vila Guarani é reformado

O Centro Esportivo Vila Guarani, foi completamente reformado. Finalizadas neste mês, as intervenções tiveram início em dezembro de 2023 e receberam investimento de R$ 11,3 milhões da gestão municipal. “Mais um avanço ver o nosso Centro Esportivo aqui na Vila Guarani reformado e, com certeza, com a população que frequenta e cuida, ele permanecerá assim por muito tempo”, disse o prefeito Ricardo Nunes. “Tudo reformado, a gente ampliou a quadra, o espaço pet, playground, pista de caminhada, está tudo bonito”.

O prefeito ressaltou os investimentos que vêm sendo feitos na região. “Eu queria aproveitar para explicar, porque que ficaram falando 11 milhões aqui, 5 milhões lá, 7 milhões hoje. Deu quantos milhões naquela soma? 22 milhões. Mas tem mais R$ 46 milhões sendo executados agora no Hospital Saboia, que é o nosso Hospital de Referência na região”, destacou Nunes, que lembrou que o hospital está passando por reforma para ser ampliado. Entre outros investimentos na região, o prefeito citou também o envio de R$ 6 milhões para o Conselho Participativo do Jabaquara e R$ 6 milhões na reforma da base da GCM.

No Centro Esportivo Vila Guarani foram reformados os vestiários gerais e da piscina, as quadras de areia, o estacionamento e a guarita. A pista de caminhada, as salas de ginástica, as quadras de futsal e de hóquei, assim como a cozinha, os muros, as rampas de acessibilidade e o playground também foram revitalizados. O Centro Esportivo recebeu nova pintura e o maior espaço pet da capital.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rogério Lins, destacou a importância desse centro esportivo e das atividades para os moradores da região. “A gente entende que quanto mais a gente investe em esporte, menos a gente gasta com saúde, menos as pessoas vão tomar remédio e menos as pessoas vão ter problemas de saúde”, disse.

Estrutura

A unidade, que também é conhecida como Centro Esportivo Ryuso Ogawa, completou 50 anos de funcionamento no mês de dezembro. Conta com 56 mil m², onde a população dispõe de academias ao ar livre e de judô; campo de futebol com arquibancada; piscinas para adultos e crianças; pistas de caminhada, skate e patinação/hóquei, além de três quadras de futsal, uma poliesportiva coberta, de basquete 3X3 e de gatebol (tem como objetivo passar bolas por dentro de três arcos, chamados gates, para marcar pontos. O jogo é praticado por duas equipes de cinco jogadores). Fazem parte da estrutura duas salas de ginástica, duas de administração, uma de musculação e uma de avaliação médica. Cozinha/copa, estacionamento, seis vestiários, quatro banheiros e recepção integram o espaço.

O Vila Guarani recebe 2.500 pessoas mensalmente e 800 usuários por dia. Lá são oferecidas mais de 30 atividades gratuitas, entre elas aulas de zumba, basquete, capoeira, esportes de areia, danças e várias modalidades de ginástica.

A entrada é gratuita, mas, para frequentar as aulas e participar das atividades, é preciso fazer uma carteirinha. Para isso, basta ir ao local com um documento de identidade, comprovante de endereço e duas fotos 3×4.

Serviço

– Centro Esportivo Vila Guarani – Rua Lussanvira, n°178.