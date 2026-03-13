Centro Cultural tem mostra gratuita de filmes analógicos

O Centro Cultural São Paulo (CCSP) será palco de mais uma edição da mostra “100 Anos de Filme” desde quarta (11/03), até o dia 22 de março. A programação gratuita traz uma seleção especial de clássicos do cinema analógico que completaram um século de existência, com exibições em película 16 mm.

Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMC), em parceria com o Cine 16, a iniciativa reúne produções de diferentes estilos, reforçando a diversidade estética e narrativa que ajudou a consolidar a linguagem cinematográfica ao longo do século 20.

A mostra se destaca pelo formato de exibição em 16 mm, tecnologia criada em 1920 que se tornou fundamental para a circulação de filmes fora do circuito comercial. Muito utilizado por cineclubes, escolas de cinema e festivais, esse tipo de projeção contribuiu para a formação de gerações de cinéfilos e realizadores.

Um dos principais destaques da exibição acontece no dia 20 de março, às 20h, na Praça das Bibliotecas, com uma sessão especial Cinepiano do clássico “A General” (1926). Considerado uma das maiores produções do cinema mudo, o filme estrelado por Buster Keaton será exibido com participação ao vivo do pianista Tony Berchmans, recriando a atmosfera das primeiras salas de cinema, quando músicos executavam trilhas ao vivo durante as projeções.

A programação também reúne títulos marcantes de diferentes gêneros, como por exemplo: “Mary Poppins”, clássico musical estrelado por Julie Andrews, que será exibido nos dias 12 de março, às 19h30, e 17 de março, às 16h30, “O Morro dos Ventos Uivantes”, adaptação do romance de Emily Brontë que se tornou referência no melodrama romântico do cinema, no dia 11 de março, às 17h, e no dia 21 de março, às 19h30. A seleção inclui ainda “Django Livre”, de Quentin Tarantino, releitura contemporânea do western, com sessões no dia 18 de março, às 19h, e no dia 22 de março, às 16h.

Para assistir aos filmes, os ingressos gratuitos devem ser retirados na bilheteria física do CCSP, 1h antes de cada sessão. A classificação indicativa, datas e horários de cada sessão estão disponibilizadas no site oficial: https://centrocultural.sp.gov.br/100-anos-de-filme-classicos-em-16mm/

O Centro Cultural fica na Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso.