Centro Cultural tem estudio de livre uso

Muita gente nem sabe, mas o Centro Cultural São Paulo, ao lado da estação Vergueiro do metrô, tem um estúdio que pode ser usado pelo público para gravação de áudios – só não pode ter finalidade comercial! E uma recente reforma ampliou o estúdio, que agora conta com um espaço maior e que permite melhor captação e a possibilidade da gravação de imagem em vídeo. Mas, por enquanto, esse recurso dedicado é apenas às produções internas do CCSP. A sala também passou por tratamento acústico, com drywall e lã de rocha para conter vazamentos de som e melhorar a captação de áudio.

A iniciativa partiu da Comunicação do CCSP, que cedeu uma sala de equipamentos para possibilitar a expansão da rádio. “Quem diria que a mesma sala onde, por tanto tempo, armazenamos os equipamentos da Comunicação se transformaria em um novo estúdio. O resultado superou todas as nossas expectativas! Mais do que uma mudança de espaço, vivemos a concretização de um sonho coletivo”, explica Fellipe Cartier, supervisor de comunicação do CCSP.

Segundo a equipe do CCSP, o projeto é uma via de mão dupla: a concessão da sala proporciona benefícios para o cidadão e para o Centro Cultural. “O mais bonito de tudo é saber que esse esforço não é apenas nosso: quem ganha com isso é o munícipe. Essa expansão abre novas possibilidades para a Comunicação, permitindo a criação de quadros de entrevistas, informativos e programas voltados para o YouTube, fortalecendo nossa missão de informar, dialogar e aproximar ainda mais a cidade de seus cidadãos.” conclui Cartier.

O estúdio passaou a contar com os seguintes equipamentos: quatro Microfones condensadores; dois Microfones dinâmicos; duas Mesas de som (manuseadas apenas pelo Técnico do CCSP); um Computador (manuseado apenas pelo Técnico do CCSP).

A reformulação do espaço simboliza, para as equipes do CCSP, uma reaproximação, “São muito proveitosas essas duas movimentações, tanto a reforma quanto essa reaproximação da Ação Cultural e da Comunicação, acho que a rádio sai fortalecida, tanto no seu aspecto educativo e laboratorial, mas também no retorno que isso tem internamente para o CCSP”, afirma o supervisor da Ação Cultural, Ramon Soares.

Novidades

A reabertura, que aconteceu há dois meses, traz continuidade ao Podcast Artevimento, programa de entrevistas com artistas independentes, criado através de uma parceria entre Ação Cultural, Curadorias e Comunicação do CCSP.

Os episódios desse, e de diversos outros podcasts e programas da Ação Cultural do CCSP, estão disponíveis no Spotify!

“Com essa nova estrutura, minha expectativa é que a rádio continue divulgando o acervo e a memória do CCSP e de pessoas que fazem parte dessa história. Espero que seja um ponto de encontro democrático entre pessoas de várias linguagens artísticas, que frequentam este espaço”, diz Marta.

Serviço

Estúdio de Rádio do CCSP: Quartas-feiras, das 14h às 16h.; Quintas-feiras, das 10h às 12h Grátis

Inscrições via formulário, disponível pelo link tinyurl.com/yc6esv3w

Importante ressaltar que o espaço físico do Estúdio de Rádio não comporta instrumentos grandes, como bateria, e tem como lotação o limite de até 6 pessoas.Em caso de necessidade de participação de mais de 6 pessoas, informe nas observações ao final do formulário.

Importante: O estúdio não acolhe demandas de projetos comerciais, como, por exemplo, gravações publicitárias para empresas ou propagandas de qualquer natureza.

Se tiver dúvidas sobre o estúdio, escreva para o e-mail: oficinasccsp@prefeitura.sp.gov.br.

O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso, ao lado da estação Vergueiro do metrô (linha Azul).