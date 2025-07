Centro Cultural São Paulo terá sessão de cinema ao ar livre

E m pleno Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo, são exibidos filmes ao ar livre e a próxima sessão será em 26 de julho, sábado, às 18h30. A entrada é gratuita mas é necessário retirar ingressos duas horas antes na bilheteria física do Centro Cultural. É fornecido apenas um ingresso por pessoa.

Iniciativa conjunta do Centro Cultural São Paulo e a Spcine, a sessão Vergueiro ao Ar Livre – Especial Férias de Inverno, terá a exibição da versão live action da clássica animação da Universal, “Como Treinar o Seu Dragão”.

As sessões ao ar livre no Jardim Suspenso já se tornaram uma programação desejada na agenda do Centro Cultural São Paulo. Para o mês de Julho, foi pensada pela Curadoria de Cinema do CCSP, uma sessão especial para as férias escolares, com a exibição de um filme pensado para todas as idades.

O filme Como Treinar o seu Dragão, de Dean Deblois, será exibido em versão dublada. A ideia é que o público aproveite uma sessão selvagem da melhor maneira possível, comendo uma pipoca e enrolado em um cobertor no Jardim Suspenso do CCSP.

Com Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker no elenco, o filme conta a história de um garoto viking chamado Soluço que desafia a tradição ao fazer amizade com o dragão Banguela na ilha de Berk. No entanto, quando uma ameaça surge, a amizade de Soluço com Banguela se torna a chave para forjar um novo futuro.

O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso.