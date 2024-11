Centro Cultural São Paulo tem agenda para celebrar mês da Consciência Negra

E m novembro, o talento negro está espalhado pela programação do Centro Cultural São Paulo, na região do Paraíso. Tem música, dança, contação de histórias, Bienal do Samba, teatro… Para conferir a programação completa, visite o site. Abaixo, confira alguns destaques

Luedji Luna canta Sade

Nos dias 27/11 e 28/11, quarta e quinta, às 19h, com classificação indicativa livre e entrada gratuita na Sala Adoniran Barbosa, a cantora Luedji Luna faz um show que explora sonoridades como o neo-soul, R&B e jazz.

Dona de uma das vozes brasileiras mais potentes da atualidade, ela traz a turnê “Bom mesmo é estar debaixo d’água Deluxe”, com repertório recém-lançado em álbum homônimo, além de revisitar os sucessos anteriores de sua carreira, como “Um Corpo no Mundo” e “Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água”.

Para este projeto especial, Luedji canta Sade, uma banda inglesa, formada em Londres em 1982 e batizada com o nome de sua vocalista, Sade Adu. Além da vocalista principal Sade Adu, o grupo é composto por Stuart Matthewman, Paul Denman, Andrew Hale e Paul Cook. Em 2002, Sade ganhou um Grammy com “Lovers Rock” na categoria “Melhor Álbum Pop”.

Exposição Discoteca Oneyda Alvarenga

Até 15/12, com visitação de terça a sexta, das 10h às 20h; Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h, no Piso Flávio de Carvalho – Fundos, o Centro Cultural São Paulo lança luz sobre um importante conjunto do Acervo Histórico da

Discoteca Oneyda Alvarenga: os raros registros documentais de expressões culturais como a Congada e o Cateretê – documentadas nos anos de 1930 pela Discoteca Pública Municipal e Missão de Pesquisas Folclóricas, sob a política cultural de Mário de Andrade à frente do Departamento de Cultura – e destaca o papel de Oneyda Alvarenga na direção da Discoteca.

O conjunto documental, organizado em dois núcleos, compõe a exposição “Reinados Negros no Brasil e a Discoteca Oneyda Alvarenga”, com destaque para os registros de Congadas feitos durante a direção de Oneyda Alvarenga à frente da

Discoteca, e homenagem à musicóloga, haja vista que neste ano se completa 40 anos de seu falecimento.

De forma contígua à exposição ocorrerá, em 20 novembro, o cerimonial de “Retorno/Repatriação” dos raros registros do Terno de Congada de Lambari, feitos em 1937 pelo Departamento de Cultural/Discoteca Pública Municipal, sob a direção de Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga.

Bienal do Samba

Outro destaque será a 1ª Bienal do Samba SP, que acontece durante todo o mês de novembro no Centro Cultural São Paulo, Teatro Sérgio Cardoso e Faculdade Zumbi dos Palmares. Até 1 de dezembro, o samba paulista será mostrado com suas tradições, riqueza, diversidade e criatividade.

O evento, gratuito e aberto ao público, tem uma programação ampla e diversificada. Entre as atrações, uma exposição que conta a história do samba paulista por meio de sua linha do tempo, além de shows com sambistas famosos, atividades educativas, workshops, rodas de conversa, palestras e reflexões sobre o samba e sua importância como expressão artística e cultural.