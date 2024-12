Centro Cultural São Paulo tem agenda para celebrar mês da Consciência Negra

Acontece neste sábado e domingo, 30 de novembro e 1º de dezembro, o 1º Mixtura Festival, evento inédito e gratuito promovido pela Mixtura Criativa na Cinemateca Brasileira (SP), que tem como objetivo gerar oportunidades com o incentivo ao consumo consciente e às marcas autorais de São Paulo.

Durante os dois dias, serão 150 marcas de pequenos produtores locais, área gastronômica, shows, live painting, flash tattoo, oficinas gratuitas, talks, exibição de filmes e área kids by Muskinha com oficinas agitando a programação do evento. “O ‘Mixtura Festival’ é mais uma das diversas iniciativas do Mixtura Criativa que visam conexões afetivas entre pequenos produtores e consumidores conscientes”, diz Déia Martins, fundadora do Mixtura Criativa.

Com opções para todos os paladares e promovendo uma volta ao mundo gastronômica, lá estarão nomes como Cozinha Voila, Paellas, Tapas e Risottos, Nanu, La Crepe de Jour, Meu Baiano Acarajé, Trem Doido, Borger Burger, Wasabi Japa, Freak Vegan, Domo Gastronomia, La Chica Empanadas, MAD Atelier Gastronômico, Make Hommus Not War, Farinha Flor, Glacê Patisserie, DueDue Gelateria, Kadu Churros, Ingrid Gortz, Carmencitas, Minimo Bar, Oak Cervejaria e Pó de Café.

Além disso, as compras de amigo secreto e presentes de Natal podem ser garantidos nos expositores de moda, kids, acessórios e decor: Lanai, Balsa, Durga, Modernize + Gataria, Tatu Brasil, Omúa, Darraiz, Anágua, Cê Juntos, Hobo Moda Livre, Simplle, Arapuka, Cafofo Wear, Lutra Lutra, Urbélico, Linhas & Raizes, Tara, Dharany, Lantejoula Shining, Little, Saru na Telha, Sacola Tropical, Esmat Wear, Bicicli, Hey, Eco e Bags, Camila Romero, Chique Bacana, Zanthe, Roberta Thomaz, Essa Moça Tem Bossa, Balaio Acessórios, Namão, Colliê, Afterglow, Arterriz, Kristaloterapia, Verve, Jana Haens, Mica Miçanga, Hadassah Brand, Har, Essa Acessórios, Aldeia Ensaio, Stefano Leggieri, Atilio, Marina Lepera, Flor Solta, SK Design, Ponky Kids, DpanooBB, Timirim, Monica Brinquedos, La Magie Kids, Pigly + Awêry, Mini Galerista, Lumzz, Ó Design, Cajoca + La Condesa, Frida Clara, Deigo Pet + Panela pet, Pocotó Pet, Kokesampa, Aho Express, Estudio corda, Casa7cinco, Sekai, Siqueira Luminárias, Folklore, Terra da Garoa, Koisas da Keli, Claravelas, Ateliê 255, Atelier da Renata, Casa Bernal, Berilo Decor + Ócio & Café, By Taninha, FP Bordadoria, Zankasta, Barini Design + Puzzle Me, Quadraria e Poesia, Ruy Obersteiner Cerâmicas, Garoa Decor, Panólatras, Ateliê Andreas Martorelli e WoodCarvingCo.

Nas áreas de arte, ilustração e literatura estarão Wonder To, Coisas de Saturno, Gabriella Laruccia Art, Marcela Briotti, Helena de Cortez, Luciano Ogura, Arthur Mizutani e Poemes en Machine.

Para se divertir e também relaxar, marcas de bem-estar fazem parte do Mixtura: Cipelli, Moma, Me.Mo, Miriam Cerâmicas, Nuvi, Gaia, The Sense, Casa Guife, Dona Flora, Sabô, Ynayê, Plantô Amô, Tomorrow People, Bertco.

Já para garantir o Mixtura por mais tempo em casa, algumas delícias estarão à venda no empório: Pasta Dell Urso, Franchello Licores, Primoh Sweet, Majucau, Riquita Piccolina, Kochen Azeites, Ginja, Mr Canela Rolls, Apiario Lenk, Alkimia, Camina Dulce, Kerokuki, Pina Vegana, N Cafés, Quituteria Artesanal, Expinafru, Fornu Padaria, Balas da Kah, Gloriosa Pimenta, Cantinho de Minas, Biscoitos Naninha e Cachaça Artesanal Fazendão.

Será um final de semana incrível para curtir com a família, os amigos, os pets… Tudo junto e mixturado!”, complementa Déia.

As atividades estão programadas para sábado (30 de novembro) das 11h às 19h; e domingo (1º de dezembro) das 10h às 18h. A Cinemateca Brasileira, que fica localizada no Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana, é um espaço acessível, pet friendly e conta com valet na porta.

Serviço:

Local: Cinemateca Brasileira. Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana.

Data e horário: 30 de novembro, das 11h às 19h; e 1º de dezembro, das 10h às 18h.

Contato: contato@mixturacriativa.com.br

Entrada gratuita

Para mais informações, acesse as páginas do Instagram @mixturacriativa e @cinemateca.brasileira