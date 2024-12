Centro Cultural São Paulo passa por reforma até 17/03

Nos próximos dias, começa o recesso na programação de atividades do Centro Cultural São Paulo, na região do Paraíso. Nessa fase, devem ser feitas algumas adaptações importantes no icônico e querido prédio que abriga o CCSP. Muitos não sabem, mas uma significativa reforma está acontecendo ali, com o objetivo de melhorar a infraestrutura e preservar a arquitetura do edifício. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em 17 de março do próximo ano.

As obras incluem a impermeabilização das juntas de dilatação na lateral da Avenida 23 de Maio, para conseguir solucionar os vazamentos que afetam essa área. Além disso, está sendo realizada a substituição dos vidros da fachada da Rua Vergueiro, mantendo a continuidade da arquitetura dos vidros do Piso Caio Graco, em conformidade com as diretrizes de tombamento.

A obra teve início em 17 de junho, com a previsão de se estender por nove meses. Segundo a direção do espaço, durante este período, os frequentadores do CCSP podem esperar algumas interferências, como barulhos e possíveis mudanças na dinâmica do prédio.

Qualquer alteração que impacte o funcionamento das atividades das bibliotecas ou salas de espetáculos será comunicada com antecedência.

Bicicletários

Vale destacar que os Bicicletários do Centro Cultural São Paulo estão interditados até finalização da obra. Por questões de segurança e preservação do patrimônio, durante este período será proibido utilizar demais espaços do equipamento (grades, pilares ou quaisquer outro elemento) como repositório de bicicletas.

Existem dois bicicletários públicos neste quarteirão, localizados na saída da estação Vergueiro e na própria rua.

Rampa

Desde o final de novembro, a entrada pela rampa de acesso do Metrô Vergueiro ficará fechada, devido às reformas que acontecem no espaço. A entrada pela rampa será normalizada a partir de 6 de janeiro de 2025. Durante este período, além dos bicicletários, os sanitários do local não poderão ser utilizados. Toda a área ficará interditada e o acesso ao prédio acontecerá pelas entradas laterais do CCSP, na Rua Vergueiro. Os usuários poderão utilizar os sanitários localizados no prédio da Biblioteca, no piso Flávio de Carvalho ou Caio Graco (sanitário acessível).

Também foi feita modernização dos elevadores da Recepção do Foyer e do Panorâmico das Bibliotecas. De acordo com o CCSP, este processo é essencial para garantir a segurança dos usuários e a eficiência dos equipamentos.