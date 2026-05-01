Centro Cultural da Diversidade tem programação variada

O bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, abriga um espaço dedicado à promoção e celebração da diversidade cultural. O Centro Cultural da Diversidade (CCD) integra em seu complexo a já conhecida Biblioteca Anne Frank e o tradicional Teatro Décio de Almeida Prado, ambos localizados na Rua Lopes Neto.

Este projeto da Secretaria Municipal de Cultura tem como principal objetivo expandir e disseminar a riqueza da diversidade dentro do cenário cultural da cidade. Para alcançar essa meta, o CCD já oferece uma variedade de oficinas gratuitas, abrangendo áreas como teatro, grafite, costura e outras expressões artísticas.

O Teatro Décio de Almeida Prado, que agora integra o centro cultural, carrega o nome do renomado crítico teatral, ensaísta e professor que dirigiu o espaço em sua antiga denominação como Teatro da USP. Já a Biblioteca Anne Frank possui uma história significativa, sendo a primeira biblioteca de bairro da capital paulista, fundada em 25 de janeiro de 1946. Inicialmente chamada Biblioteca Infantil do Itaim, o local passou a homenagear Anne Frank em 1962.

Para mais informações sobre as atividades e a programação do Centro Cultural da Diversidade, os interessados podem acompanhar o perfil no Instagram: @ccdiversidade.

Um dos destaques atuais é uma oficina de fotografita, totalmente gratuita, que acontece toda quarta, das 18h30 às 20h30 para pessoas a partir de 18 anos, reallizada pela Associação Civil Anima

Serviço:

Espaço Cultural Itaim. Rua Lopes Neto, 206, Itaim Bibi. Zona Oeste. Tel. 3079-3438.