Celebre o Dia da Independência

Nem é preciso dizer qual a relação entre o Museu do Ipiranga e a celebração da Independência do Brasil. O edifício sede do museu, recentemente reformado e modernizado, foi projetado para ser um monumento em comemoração à Proclamação da Independência, ocorrida em 1822. Construído entre 1885 e 1890, recebeu há 130 anos, ou seja, em 1895, o recém-criado Museu do Estado (Museu Paulista), recebendo as histórias do Museu público mais antigo de São Paulo e do Monumento à Independência.

O imponente edifício ficou fechado de 2013 até 2022, ano do bicentenário da Independência, por conta de problemas estruturais sérios. A reforma foi longa e incluiu modernizações não só na fluidez e acessbilidade, mas também conceituais e de acervo. Três anos depois, o museu ainda apresenta alguns problemas na estrutura física que obrigaram a interdição temporária de alguns espaços, mas há várias exposições interessantes que merecem ser visitadas – temporárias e permanentes, sob uma visão histórica mais atualizada e moderna.

E, claro, no dia 7 de dezembro, quando comemora suas 13 décadas, haverá uma edição histórica do já tradicional evento Museu em Festa, que acontece desde 2017. A programação gratuita reúne ações culturais que destacam a diversidade, a inclusão e a riqueza da cultura popular. Em parceria com o Sesc Ipiranga, a programação inclui ainda oficinas de desenho e pintura, caminhada de observação de aves, aula aberta de Vogue e intervenções circenses e literárias.

O evento conta com patrocínio master da Shell e parceria institucional da Secretaria Municipal de Turismo e Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo.Ação Cultural

Será no Museu do Ipiranga das 9h às 18h, dia 7 de setembro, domingo. O evento ainda contará com acessibilidade: intérprete de Libras, audiodescrição, prancha de comunicação alternativa e espaço de conforto e regulação.

O Museu

Para marcar essa data, o tradicional Museu em Festa chega em edição especial, com atrações para toda a família.

O Museu estará aberto por período estendido, das 9h às 18h, com última entrada até 17h. Para garantir uma experiência mais confortável durante a visita, em razão do maior fluxo de público na data, estarão em cartaz as exposições.

Uma História do Brasil, Passados Imaginados e Para Entender o Museu. Os ingressos para as exposições serão distribuídos gratuitamente no mesmo dia, a partir das 9h, na entrada do Museu.

O Espaço 130 anos contará com a exibição de dois episódios de uma minissérie inédita sobre a trajetória do Museu, além de um show da cantora Amanda Mittz.

Haverá ainda uma programação repleta de atividades com música, oficinas e muito mais com a parceria do Sesc Ipiranga (@sescipiranga). Veja detalhes na matéria ao lado.

Vale ainda destacar que um passeio ao Museu do Ipiranga é também uma oportunidade para curtir o imenso Parque da Independência, obviamente repleto de referências ao 7 de setembro.

O Parque abriga equipamentos como a Casa do Grito, o Monumento da Independência e Cripta Imperial, o próprio Museu do Ipiranga, claro, e, nos limites do parque, o Museu de Zoologia (USP).

Tem Praça para eventos, pista de Cooper, aparelhos de ginástica, playground, área de estar, sanitários, chafariz com fonte e cascata. Em sua área há estacionamento gratuito, rede wi-fi e acessibilidade em equipamentos de ginástica, banheiros, entrada do parque e nas áreas de circulação.

A área ampliada em 2023 conta com pista de skate, aparelhos de ginástica, parquinho, sanitários e sala multiuso acessíveis, além de rota para pessoas com deficiência composta por planos inclinados, rampas e caminhos em deck.

Programação da Festa

Visitação às exposições: das 9h às 18h (última entrada às 17h) – Para garantir uma experiência mais confortável durante a visita, em razão do maior fluxo de público na data, estarão em cartaz as exposições Uma História do Brasil, Passados Imaginados e Para Entender o Museu. 9h às 17h – Mediação nas exposições Para entender o Museu e Uma história do Brasil, com educadores do Museu do Ipiranga. 9h30, 11h30, 13h30 e 15h30 – LIBRAS: Mediação na exposição Para Entender o Museu e no Salão Nobre, com educadora do Museu do Ipiranga.

Espaço 130 anos: 10h às 13h – Exibição da minissérie “Museu do Ipiranga 130 anos: histórias para pensar o presente”; 15h – Show “Acesso”, com Amanda Mittz

Espaço Esplanada: 9h – Sampalhaças; 10h30 – CHUYMA: Reconstrução Ancestral, com Carolina Velasquez; 13h – O despertar dos corpos espíritos, com Carolina Velasquez; 17h – Afrobeat: Substantivo Feminino, com Funmilayo Afrobeat Orquestra

Espaço pensador: 10h – CORALUSP, com os grupos Sul Fiato e Feminino sob regência de Paula Christina Monteiro; 16h – Coral Heliópolis, do Baccarelli, sob a regência de Jaíne Azevedo

Bosque: 10h às 17h – FLORA – a infância em movimento

Jardim: 9h às 16h – Quiz da fila, com educadores do Museu.: 10h30 – Pernacoteca – A Encantadora Biblioteca Sobre Pernas, com Sendero Cultural: 11h – Aves do Ipiranga – Caminhada de observação de aves, com Fabio Schunck: 11h – Mágica Close-up, com Ricardo Malerbi e Tata Triverio: 13h30 – Pernacoteca – em pé de cordel, com Sendero Cultural: 14h – Mágica Close-up, com Ricardo Malerbi e Tata Triverio: 14h – Aves do Ipiranga – Caminhada de observação de aves, com Fabio Schunck

Terraço Nazaré: 10 às 17h – Jogos e vivências educativas, com educadores do Museu do Ipiranga; 11h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino; 11h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes; 11h – Pastel oleoso sobre fotocópias: pintando terra, água e fauna, com Aruanda Leonel.; 11h – Tramas do parque: bordado em papelão, com Renata Malachias; 11h30 – Cadernos Independentes, com educadores do Espaço de Tecnologias e

Artes do Sesc Ipiranga: 12h – Curumininices – pop-up: criando personagens, com educadores do Programa Curumim do Sesc Ipiranga; 12h – Paisagens bordadas: intervenções sobre papel fotográfico, com Renata Malachias; 12h – Olhar e traçar: desenho de observação, com Aruanda Leonel; 12h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino; 12h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes; 12h45 – Cadernos Independentes, com educadores do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Ipiranga: 13h – Memórias esquecidas: bordado em fotografia, com Renata Malachias: 13h – Pastel oleoso sobre fotocópias: pintando terra, água e fauna, com Aruanda Leonel: 13h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino: 13h – Curumininices – pop-up: criando personagens, com educadores do Programa Curumim do Sesc Ipiranga: 14h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes: 14h – Tramas do parque: bordado em papelão, com Renata Malachias: 14h – Olhar e traçar: desenho de observação, com Aruanda Leonel: 14h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino; 15h – Desconstruindo o desenho, com Daniel Moraes; 15h – Pastel oleoso sobre fotocópias: pintando terra, água e fauna, com Aruanda Leonel; 15h – Marca páginas em aquarela – aves do Ipiranga, com Juliana Florentino; 15h – Cadernos Independentes, com educadores do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Ipiranga; 15h – Paisagens bordadas: intervenções sobre papel fotográfico, com Renata Malachias

Terraço Xavier: 10h às 17h – Saí bem na foto?, com educadores do Museu do Ipiranga; 10h às 17h – Vai de Roteiro: Parque da Independência e Jardim Francês; Parque da Independência e Jardim Francês para Crianças; Bosque da Independência; 11h30 – Roda-oficina, com Pagode na Lata; 13h – Corpo em Movimento – Vogue, com o Coletivo Malokuntynósticos e terapêuticos, transplantes cardíacos e renais.