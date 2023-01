Celebre o aniversário de SP com pizza!

Dizem que quem mora em São Paulo perde energia se ficar muitos dias sem comer uma bela pizza. Se é verdade, os paulistanos ou aqueles que escolheram a cidade para viver precisam celebrar o aniversário da cidade com uma caprichada pizza.

E a inspiração italiana, que marca também a formação cultural da cidade por conta da grande quantidade de descendentes que decidiu fazer a vida aqui desde o final do século XIX, fica ainda mais marcante se a opção for por uma pizza napolitana. A Gatto

Figa Pizza Bar é um espaço gastronômico, aliás, ideal para quem quer celebrar essa mescla entre cultura, história e gastronomia com origem e raízes italianas mas muito sotaque paulistano.

Localizada em Mirandópolis – o bairro que tem ruas com nome de flores e história ligada à imigração italiana na cidade – a GattoFiga tem cardápio, decoração, ambiente e programação cultural e de eventos inspirada nesse “sotaque” paulista-napolitano.

Por isso, é uma aposta certeira para quem quer celebrar o aniversário da cidade. Em 25 de janeiro, feriado, a capital completa 469 anos. E olha que legal: como o feriado municipal cai em uma quarta-feira, o público será presenteado com o já habitual show ao vivo de jazz no Pizza Bar.

Mas nada melhor do que se dividir na hora de escolher o cardápio da noite. Se até poucos dias atrás a temperatura despencava à noite na cidade, agora o jantar está marcado por termômetros sempre acima dos 20 graus.

O cliente interessado em celebrar a maior metrópole do país pode optar, sempre, por vinhos, cervejas ou os maravilhosos e refrescantes drinks da casa.

Nesse calor, uma boa ideia pode ser começar a noite com um drink como o Moscow Mule, que traz a leveza da cobertura com espuma de gengibre e raspas de limão, ou o clássico italiano Aperol Spritz, que surpreende no suave amargor e adocicado refrescante.

Depois, partir para um vinho rosé, branco ou mesmo o tinto, geladinho, acompanhando as entradinhas mais do que especiais da casa. Uma ótima pedida pode ser o Crostini de Lemon Pepper, com Tomate Caqui, Fior Di Latte, Pesto de Manjericão e Folhas de Manjericão frescas finalizando.

Para saborear o final de tarde ou a noite lentamente com os amigos, uma outra sugestão deliciosa pode ser a Tábua de Frios da casa Tábua de Frios. A entrada acompanha quatro opções, dentre queijos e embutidos, crostini de lemon pepper, geleia de pera com rum e tomatinhos confitados com nozes e pesto de manjericão.

O happy hour fica também incrível com a Clementine: Mascarpone, Linguiça Blumenau, Cebola Roxa, Cebolinha e Azeitonas Pretas.

Especial SP 469

Mas, na GattoFiga, a homenagem à cidade que é referência gastronômica mundial vai mais longe. Na noite de 25 de janeiro será lançado um novo sabor: a SP 469. Os últimos testes com ingredientes estão sendo feitos para garantir que a novidade caia no gosto da clientela!

E também haverá um drink novidade: Negroni de Limoncello, uma pedida refrescante e também que marca essa herança italiana na capital.

Ainda na escolha da pizza há outras ótimas pedidas, como a que homenageia a estação: a Verano. Leva Mascarpone, Pesto de Manjericão, Tomatinhos Marinados, Stracciatella, Manjericão, Azeitona Preta e Raspas de Limão Siciliano. Já a Gatto Vegano reúne Molho de tomate, tomatinho, abobrinha, miolo de alcachofra, alecrim, tomilho e azeitona preta. Uma explosão de sabores.

Para finalizar a homenagem à multicultural São Paulo, não deixe de provar uma novidade da casa: Panna Cota, com flores e damasco. Quem prefere o tom de café para finalizar a noite, pode optar pelo igualmente italianíssimo Tiramisu, geladinho.

A GattoFiga Pizza Bar fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.