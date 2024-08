Celebre com seu pai no Chaplin

Vai celebrar o dia dos Pais no próprio domingo ou prefere antecipar para o sábado? Almoço ou jantar? Que tal celebrar com o sogro no sábado e com o pai no domingo – ou seria o contrário? Seja qual for a escolha, a programação pode contar com o Restaurante e Pizzaria Chaplin.

Fundado há 60 anos, o restaurante mantém todas aquelas características que construíram sua clientela fiel: do cardápio repleto de pratos tradicionais da culinária paulista ao serviço atencioso de uma equipe de profissionais experientes – da cozinha ao atendimento nas mesas.

“Os frequentadores do Chaplin são, claro, fãs dos sabores e qualidade dos pratos feitos conforme receitas clássicas”, aponta Myrian Marquez, que comanda a casa. “Mas também gostam muito de perceber que também mantemos a tradição na decoração, no atendimento… A maior parte da equipe está conosco há muitos anos e conhece até o gosto da clientela”, conclui o sócio e marido Eduardo.

E essa atmosfera, aliada ao cardápio oferecido, é ideal para celebrar momentos em família. No dia dos Pais, é comum as famílias chamarem à mesa pratos como a Picanha Argentina na Brasa, que acompanha farofa e molho de cebola. Ou o “Filet à Cubana”, o “Filet de Pescada ao molho de Camarões”, o “Bacalhau ao a Gomes de Sá”, o “Salmão a Belle Meunière”. O Pintado na Brasa também parece ter um lugar reservado no imaginário de muitas famílias, bem como massas como o Rondelli de Presunto e Queijo ao Forno ou o Nhoque Recheado com catupiry.

Pais também costumam curtir muito o filé a parmegiana e o medalhão ao molho madeira. Mas, destaque ainda para os fãs de cordeiro assado, que acompanha batatas e arroz com brócolis (foto acima).

“As diferentes gerações que frequentam o Chaplin gostam de navegar pelo cardápio, ou seja, a cada dia revezam pedidos entre massas, pratos clássicos, carnes na brasa, porções, pizzas…”, lembra Javier Martinez, que está no comando da casa ao lado de Eduardo e Myrian.

Para o fim de semana dos pais, outra expectativa é de que muitas famílias optem também pela feijoada, que é servida aos sábados (e também às quartas). Rica em pertences, acompanha bisteca, linguiça, couve e arroz. É a verdadeira feijoada completa e pode ser pedida pelo delivery, assim como os demais pratos.

Para o sábado à noite, além das pizzas, uma boa pedida pode ser a de curtir porções, como as Torradas com Alho e Gorgonzola, a Calabresa Frita, o Filé Aperitivo com Cebola, o Provolone à Milanesa, a polenta frita, o bolinho de bacalhau, as batatas francesas… Tudo acompanhado de uma cervejinha ou uma caipirinha.

Para o almoço de domingo, vale conferir toda a variedade de pratos clássicos e ver com o paizão qual a preferência para resgatar boas memórias afetivas ou fazer descobertas para o paladar. E que tal um vinho para acompanhar?

No domingo à noite, a pizza pode ser a melhor pedida. Que tal experimentar a que dá nome à casa? A pizza Chaplin tem gorgonzola com fatias de lombinho e rodelas de tomate e é oferecida em três tamanhos – Pequena, Média e Grande, como todas do cardápio.

O que vale é garantir sabor, bom atendimento e trazer toda emoção dos relacionamentos à mesa. Garanta sua reserva – informe-se pelo telefon (11) 5079-9466.

O Restaurante e Pizzaria Chaplin fica na Rua Luis Góis, 1231 – Vila Mariana. Nas redes sociais, acesse: @restaurantepizzariachaplin/