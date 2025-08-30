Celebração de aniversário do Ibirapuera é manchada por denúncias de agressões

O Parque do Ibirapuera foi idealizado e prometido como presente para a cidade em seu quarto centenário, ou seja, para 1954. Não deu tempo de ser finalizado, mas foi inaugurado em 21 de agosto daquele mesmo ano – ou seja, acaba de completar 71 anos. Mas, esse ano a “celebração” foi marcada por uma notícia chocante: a área verde mais famosa e frequentada da cidade está sendo alvo de denúncias, por parte de mulheres que praticam ali caminhadas e atividades físicas diversas. São várias queixas sobre homens que estão agindo com violência, reclamando do ritmo delas, do local que escolhem para correr ou caminhar, resultando em esbarrões, atropelamentos por bicicletas e até agressões mais diretas com socos ou outros movimentos.

A Urbia, concessionária responsável pela administração do parque, reconhece o problema e diz estar tomando providências. Nas redes sociais, publicou um texto sobre a situação:

“Basta! Violência não faz parte do caminho!

Recentemente, fatos inaceitáveis foram registrados dentro do Parque. Casos de violência contra mulheres que revelam, mais uma vez, o desrespeito que ainda persiste em nossa sociedade.

Reforçamos que repudiamos veementemente qualquer forma de violência, assédio ou intimidação. O Parque Ibirapuera é um espaço público e plural, e deve ser seguro para todas as pessoas, principalmente para as mulheres que caminham, correm, pedalam e ocupam esse espaço em qualquer momento do dia.

Se você presenciar qualquer atitude suspeita ou for vítima de violência e assédio, procure imediatamente as equipes de segurança do parque. Elas estão preparadas para dar suporte à GCM (Guarda Civil Metropolitana), responsável pela segurança pública no Ibirapuera. A omissão só alimenta a impunidade.

E mais, não deixe de registrar o Boletim de Ocorrência através da Secretaria de Segurança Publica, só assim a policia pode investigar o ocorrido de forma adequada.

Para auxiliar no combate, instalamos postos fixos de vigilância em locais estratégicos do parque, que contam com o apoio de rondas feitas com bicicletas, motos, carros e porteiros eletrônicos, além das mais de 250 câmeras instaladas pelo parque para monitoramento inteligente 24 horas por dia, que são integradas às forças policiais responsáveis pela segurança pública do parque.

Caso veja alguma agressão ou tenha alguma informação sobre os responsáveis, pedimos que entre em contato com a nossa equipe por meio do canal Alô Urbia, um espaço seguro e confidencial, onde você pode realizar a denúncia de forma anônima e contribuir para manter o Parque Ibirapuera um lugar mais seguro para todos.

A violência não pode ser silenciada. Denunciar é um ato de coragem e é o primeiro passo para romper o ciclo de agressão.”

Além da instalação da postos de vigilância, a concessionária abriu um canal de denúncias, online: Basta acessar e relatar a ocorrência

O Parque

Com uma área de 1.584.000 m² o parque teve seu projeto concebido pelos arquitetos Oscar Niemeyer, Ulhôa Cavalcanti, Zenon Lotufo, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de Castro Mello, além do paisagista Augusto Teixeira Mendes.

Ao longo de sua história, o Parque consolidou-se como espaço destinado ao lazer e à cultura, atraindo milhares de pessoas todos os dias, seja para uma visita aos museus e exposições ou para atividades de lazer ou esportivas, como correr, caminhar, meditar, andar de bicicleta, patinar ou, simplesmente, para um banho de sol ou a contemplação, com mais de 300 espécies de animais.

É tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT).