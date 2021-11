Ceci e Fiorella: padarias da zona sul se destacam em prêmio

Têm pão fresquinho, têm café a qualquer hora, tem também bolos, doces e pães especiais. Mas as padarias paulistanas também têm refeições a qualquer hora, muitas investem até em buffets de pizza, sopa, sushi, brunchs aos domingos… Tradição para qualquer morador da cidade, as padarias também são sinônimo de praticidade e cultura.

Nos últimos dois meses, o paulistano pode indicar seus endereços e quitutes preferidos no concurso Padocaria SP, cujo resultado foi divulgado em 9 de novembro e, embora a grande campeã tenha sido a Cepam, da Zona Leste, as padarias da zona sul não fizeram feio.

A melhor da Zona Sul, pela votação, é a Fiorella, que tem duas unidades na região – na Vila Gumercindo e na Vila Mariana. E a também famosa Panificadora Ceci, no Planalto Paulista, ganhou prêmios como “o melhor café”, o “melhor pão na Chapa”, “o melhor time de chapeiros”. e o “melhor serviço de frios”

As vencedoras da zona sul são super tradicionais. A Fiorella existe na Via Gumercindo desde 1979 e inaugurou filial na Chácara Klabin esse ano.

As duas unidades são super espaçosas, com capacidade para acomodar mais de 120 pessoas cada.

Tem refeições completas, principalmente por serviço de buffet, mas oferece pratos que ficam famosos, como o omelete da casa. O café da manhã nos fins de semana é famoso e geralmente a casa fica muito movimentada, até tarde – já que, nesses dias de acordar tarde, a clientela vai em busca de comodidade e uma comidinha mais reforçada que pode até unir desjejum e almoço – o famoso brunch. Uma unidade fica na Rua Santa Cruz, 2.164 – Vila Gumercindo – e a outra na Rua Rodrigo Vieira, 99 – Chácara Klabin.

Já a Ceci existe desde 1964, quando ainda havia autorização para comércio na região. Há seis anos mudou de donos, mas mantém as mesmas receitas e tradição. A casa é bem menor, mas conta com espaçoso estacionamento lateral que ajuda a acomodar a clientela. Outra diferença é que ali não existem mesas. Mas o espaço pequeno tem uma ótima fluidez graças à boa divisão da casa nos espaços de café, lanches, doces, pães e frios. Tem até um cantinho pra mercearia que conta com boa diversidade em iguarias que podem formar um bom piquenique ou noite com tábua de frios, queijos acompanhada dos diversos vinhos à venda.

Interessante observar que a Ceci não oferece bebida alcoólica para consumo no local, só para viagem.

A agilidade da grande equipe de funcionários, muitos deles com décadas de casa, também explica o sucesso do lugar não só pela rapidez mas também pela simpatia e por atender exatamente o que os clientes pediram.

Embora as refeições completas não sejam o forte da casa, tem panquecas, lasanhas e outras delícias que podem servir de bom almoço no domingo. Páes especiais, receitas temáticas (festa junina, halloween e outros) também são destaque na casa. Fica na Av. Afonso Mariano Fagundes, 1350, esquina com a Avenida Ceci, no Planalto Paulista.