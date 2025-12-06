CCXP atrai milhares de jovens ao Jabaquara todos os anos

A CCXP25, maior festival de cultura pop do mundo e que acontece anualmente no SP Expo, no Jabaquara, quer reforçar a diversidade e o talento no Artists’ Valley, espaço que é considerado “O coração do evento”. Este ano, 428 artistas estarão nas mesas, juntando-se a 30 artistas presentes exclusivamente no estande da Chiaroscuro Studios, formando um line-up de mais de 450 quadrinistas que vão encantar o público com suas criações únicas e inspiradoras.

Entre os artistas aprovados no concorrido processo de seleção com mais de 800 inscritos, 136 pessoas que se identificam como mulheres, 60 vêm das regiões Norte e Nordeste e 22 da região Centro-Oeste, formando um line up repleto de estilos, culturas e histórias, reflexo da riqueza cultural que o Brasil tem a oferecer, com profissionais que trazem diferentes perspectivas e experiências para suas criações.

“O Artists’ Valley da CCXP é o ponto de encontro entre fãs e criadores: o lugar ideal para encontrar grandes nomes dos quadrinhos mundiais e descobrir novos talentos que estão renovando e até transformando o mercado. Em cada mesa, o público encontra clássicos, lançamentos e produtos exclusivos — e, acima de tudo, vive a experiência única de adquirir essas obras diretamente com os artistas, garantir um autógrafo, registrar uma foto e levar para casa uma lembrança inesquecível”, afirma Ivan Costa, cofundador da CCXP e curador da programação de quadrinhos.

Grandes nomes

· Sara Pichelli – co-criadora de Miles Morales e artista de títulos como Spider-Man, Guardians of the Galaxy e Scarlet Witch

· Nick Dragotta – artista de Absolute Batman, título campeão de vendas que tem atraído uma nova legião de leitores para os quadrinhos de super-heróis

· J. M. DeMatteis – roteirista de Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven e Moonshadow

· Gerry Conway – roteirista de A Morte de Gwen Stacy e co-criador do Justiceiro

· Chris Bachalo – artista de hqs favoritas dos fãs, incluindo Geração X, Morte e Doutor Estranho

· Netho Diaz – brasileiro com trabalhos em Cobra Commander, G.I. Joe, Wolverine e Venom

· Pedro Bandeira – Autor da série de livros infantojuvenis “Os Karas”, que inclui A Droga da Obediência, obra que chega agora aos quadrinhos com lançamento na CCXP25

· Mike Deodato – Artista de Avengers, Elektra, The Incredible Hulk, Spider-Man e Thor.

· Elena Casagrande, Lucas Werneck, Phil Hester, Frank Martin, John Timms, Christian Duce, Lucas Meyer, entre outros.

Serviço – CCXP25

Data: 04 a 07 de dezembro de 2025 . Local: São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes, KM 11,5. Horários· Sexta (05/12): das 12h às 21h; Sábado (06/12): das 11h às 21h; Domingo (07/12): das 11h às 20h

Sobre a CCXP

A CCXP é o maior festival de cultura pop do mundo. O evento, idealizado e produzido pela Omelete Company, já recebeu mais de 2 milhões de pessoas ao longo de todas as edições em São Paulo, uma edição da CCXP Tour em Recife e uma edição internacional da CCXP Cologne, na Alemanha. Com dois eventos digitais, sob o selo de CCXP Worlds, a marca alcançou uma audiência de mais de 7.5 milhões de usuários, distribuídos em 139 países. Com números e recordes próprios, a CCXP vai muito além das estatísticas: é um sentimento.