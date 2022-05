Cassinos online ampliam oferta de jogos

Nos últimos anos, um dos negócios que mais cresce no mundo é o iGaming, incluindo fornecedores de apostas esportivas e cassinos online. Tanto que hoje em dia é quase impossível não topar com um anúncio de algum deles na TV, em websites, placas de ou até mesmo em camisetas de clubes de futebol.

Para quem não conhece, um cassino online traz todos os tradicionais jogos de mesa, como a roleta e o blackjack, em versões automáticas ou em mesas ao vivo. Também oferece as slots, as famosas máquinas caça-níqueis, com a vantagem de dispor de uma ampla variedade de vertentes, com os mais diversos temas e dinâmicas, em máquinas que estão sempre disponíveis.

Mas, como acontece com toda a indústria do entretenimento, é preciso se renovar sempre para manter o interesse. Atentos a isso, o setor tem ampliado sua oferta, seja através de novos títulos ou de novas formas de jogar. À primeira vista, isso pode parecer estranho. Afinal, como se pode mudar algo clássico como a roleta? Ou o que se pode fazer em uma modalidade consagrada como o blackjack para modernizá-la?

De saída, sempre se pode renovar a direção de arte, mesmo em jogos clássicos, acrescentando fundos, texturas e incrementando as animações – e nesse ponto a tecnologia avança a passos largos. Mas, para ir além do visual, os cassinos online têm ampliado uma nova forma de experiência – os jogos ao vivo.

Disponíveis nos títulos de mesa como os mencionados roleta e blackjack, os jogos ao vivo contam com um crupiê real, que tal como um cassino tradicional, comanda o jogo. Mais que isso, ele interage com os jogadores, criando uma experiência mais intimista e mais realista. Muitas pessoas gostam da sensação de estar jogando com uma pessoa, e não apenas com uma máquina. Além disso, uma mesa ao vivo dá a oportunidade de interagir com outros jogadores ao redor do mundo, uma experiência de conexão internacional que vem como um bônus. Por fim, também há mesas com o crupiê falando português, o que é perfeito para quem não domina um segundo idioma.

Já as slots são, por natureza, automáticas. Portanto, nelas não há como oferecer opções ao vivo. O que não significa que não se pode apresentar novidades. Na verdade, as slots são a área de um cassino online que mais se renova. Novamente a tecnologia tem um fator preponderante. Mas aqui, além de permitir visuais incrivelmente elaborados (e invariavelmente muito luminosos), os bits e bytes conseguem mudar a dinâmica do jogo em si. No passado, as combinações estavam restritas aos alinhamentos que os velhos cilindros podiam fazer. Mas, nas versões eletrônicas, é possível ‘entortar’ as linhas pagantes, oferecendo mais oportunidades de conseguir a combinação vencedora.

Além da máquina em si, as slots também têm se apoiado em temas. Há alguns recorrentes, com diversos títulos lançados, como deuses mitológicos, antigo Egito, Velho Oeste e aventura arqueológica. Mas uma das vertentes que mais cresce são as inspiradas em filmes, seriados ou artistas, em um movimento semelhante ao que aconteceu com as antigas máquinas de fliperama. Obras como Jumanji e artistas como ZZ Top e Twisted Sister têm máquinas de slots disponíveis. Como todo licenciamento, a familiaridade com os personagens (ou com sua música) aproxima o jogador do título e potencializa a experiência.

Enquanto a curva de crescimento dos cassinos online continuar ascendente, o mais provável é que a busca pela diversificação continue, e cada vez mais novos jogos, ou maneiras de jogar, sejam apresentados ao público. Muitos acham que haverá um limite naquilo que o mercado conseguirá apresentar em termos de inovação e que, em algum ponto, a oferta se esgotará. Porém, se tomarmos como referência outros grandes players da indústria do entretenimento – os parques temáticos – veremos que sempre há como fazer uma experiência prazerosa se tornar ainda mais divertida. Foi isso que fez o Zoológico de São Paulo quando criou uma área exclusiva para bichos que era impossível ter – e assim nasceu o Mundo dos Dinossauros, por exemplo.