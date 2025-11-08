Casa Modernista recebe oficina sobre a cidade nos filmes de Karim Aïnouz

A Prefeitura de São Paulo realiza neste sábado (8) a oficina “Olhar de Cinema: A Cidade nos Filmes de Karim Aïnouz”, na Casa Modernista, localizada na Vila Mariana. A atividade propõe uma imersão no universo cinematográfico do diretor, roteirista e artista visual brasileiro Karim Aïnouz, explorando como as cidades são retratadas em suas obras.

Durante o encontro, os participantes assistirão a trechos de filmes do cineasta e analisarão a presença da cidade como elemento narrativo e simbólico em suas produções. Ao final, o público será convidado a criar uma cena de até um minuto que apresente São Paulo como personagem.

A oficina foi desenvolvida pela equipe educativa do Museu da Cidade de São Paulo, e as obras analisadas incluem Madame Satã (2002), O Céu de Suely (2006), Praia do Futuro (2014) e A Vida Invisível (2019).

Reconhecido internacionalmente, Karim Aïnouz iniciou sua carreira como co-roteirista em produções como Abril Despedaçado (2001) e Cinema, Aspirinas e Urubus (2005). Premiado em festivais como Cannes, Festival do Rio e Festival Internacional de Cinema de Chicago, o diretor se destaca por transformar a cidade em um personagem vivo, que influencia e molda a trajetória de seus protagonistas.

Sobre a Casa Modernista

Construída em 1928, a Casa Modernista da Rua Santa Cruz é considerada a primeira obra de arquitetura moderna no Brasil. Projetada pelo arquiteto ucraniano Gregori Warchavchik, o espaço marcou uma ruptura estética e cultural na arquitetura paulistana. O jardim, concebido por Mina Klabin, foi pioneiro ao valorizar espécies tropicais em um projeto paisagístico integrado à residência.

Marco do movimento moderno no país, a Casa Modernista é tombada pelos patrimônios federal, estadual e municipal, e segue como referência arquitetônica e cultural da cidade.

Serviço:

PROGRAMAÇÃO GRATUITA – Atração: Olhar de Cinema: A Cidade nos Filmes de Karim Aïnouz. Quando: Sábado (08) às 14h. Onde: Casa Modernista, Rua Santa Cruz, 325 – Vila Mariana. Duração: 2h. Classificação indicativa: 16 anos